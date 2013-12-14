代码库部分
指标

Cronex 叠加 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
2216
(31)
真实作者:

Cronex

叠加 RSIDeMarker 技术指标。

作为一项规则，它花费大量时间切换周期和指标参数来比较行为，并揭示各项指标的真正动态。

当终端的工作空间被一些带有不同参数的标准指标完整填满之后，本指标被创建出来。

被计算的事项:

  • 四条不同周期的 RSI 线 (间隔改变周期在指标参数中指定) ，根据 RSI，组成加权均线指标的一部分;
  • 四条不同周期的 DeMarker 线 (间隔改变周期在指标参数中指定)，根据 DeMarker，组成加权均线指标的一部分;
  • 因为 RSI 和 DeMarker 指标之间的差异，减少均线指示以便统一显示系统;
  • 叠加有关的两个指标，基于建立在 RSI 和 DeMarker 的平均值;
  • 简单解释就是将两个均线放进一个叠加线;
  • 直方图是 RSI 和 DeMarker 之间差值的加权平均，显示它可使得图片完整。

因此，我们设法收集不同时期和动态的两种特性。众所周知，RSI 和 DeMarker 在不确定的状况下，以及相对于自身指标周期不同的情况下，在图表上的行为不同。所以, 我认为, 观察这些不同是十分有用的。

指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 14.01.2008.

Cronex 叠加指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/515

XVSI XVSI

本指标每秒钟计算对应于均线 (或周期) 的交易量。

XKVO XKVO

彩色 Klinger 交易量振荡器，允许选择十种均线变形算法之一的变种。

XRAVI XRAVI

范围行动验证指数趋势指标。

VininI WPR FO VininI WPR FO

使用逆 Fisher 变换，对 Larry Williams 的百分比范围进行平滑处理。