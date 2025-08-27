당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
크로넥스 슈퍼 포지션 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 71
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
Cronex
일반적으로 행동을 비교하고 지표의 실제 역학을 식별하기 위해 기간과 지표 매개 변수 사이를 전환하는 데 많은 시간이 걸립니다.
계산 대상:
- 주기가 다른 4개의 RSI 라인(주기 변경 단계는 지표 매개변수에 지정됨)이 RSI에 의한 지표의 가중 평균을 형성합니다;
- 주기가 다른 4개의 디마커 라인(주기 변경 단계는 지표 매개변수에 지정됨)이 디마커 지표의 평균 가중치 부분을 형성합니다;
- 평균 판독값은 RSI와 디마커 지표의 변동 범위의 차이로 인해 단일 디스플레이 시스템으로 가져옵니다;
- 두 지표의 중첩은 RSI와 디마커의 평균을 기준으로 구축됩니다;
- 판독값의 해석을 용이하게 하기 위해 두 개의 MA가 중첩 선에 겹쳐져 있습니다;
- 그림의 완전성을 위해 RSI와 DeMarker의 가중 평균 차이에 대한 히스토그램이 표시됩니다.
결과: 두 개의 서로 다른 기간의 다중 동적 지표가 하나의 지표에 수집됩니다. RSI와 DeMarker가 차트의 불확실한 상황뿐만 아니라 다른 기간의 지표와 관련하여 다르게 행동한다는 것은 비밀이 아니므로 제 생각에는이 차이를 보는 것이 유용합니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 14.01.2008에 CodeBase에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/515
슈퍼맥봇은 이동평균 크로스오버 전략과 MACD 지표를 결합하여 정확하고 안정적인 매매 신호를 제공하는 완전 자동매매 로봇입니다. 이 전문가용 어드바이저는 모든 종목과 차트주기에 원활하게 작동하도록 설계되어 다양한 시장 상황에서 트레이더에게 다목적성과 적응성을 제공합니다.MT4 to MT5 Convertor (MT5Compat.mqh)
MT4 보조지표 및 EA(Expert Advisor)를 MT5로 변환하는 과정을 간소화하기 위해 새로운 인터페이스 라이브러리가 개발되었습니다. 이 라이브러리는 메타트레이더 4의 대부분의 기능을 지원하여 개발자에게 플랫폼 간 호환성을 위한 통합 솔루션을 제공합니다.