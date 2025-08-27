실제 저자:

Cronex

일반적으로 행동을 비교하고 지표의 실제 역학을 식별하기 위해 기간과 지표 매개 변수 사이를 전환하는 데 많은 시간이 걸립니다.

계산 대상:



주기가 다른 4개의 RSI 라인(주기 변경 단계는 지표 매개변수에 지정됨)이 RSI에 의한 지표의 가중 평균을 형성합니다;

주기가 다른 4개의 디마커 라인(주기 변경 단계는 지표 매개변수에 지정됨)이 디마커 지표의 평균 가중치 부분을 형성합니다;

평균 판독값은 RSI와 디마커 지표의 변동 범위의 차이로 인해 단일 디스플레이 시스템으로 가져옵니다;

두 지표의 중첩은 RSI와 디마커의 평균을 기준으로 구축됩니다;

판독값의 해석을 용이하게 하기 위해 두 개의 MA가 중첩 선에 겹쳐져 있습니다;

그림의 완전성을 위해 RSI와 DeMarker의 가중 평균 차이에 대한 히스토그램이 표시됩니다.

결과: 두 개의 서로 다른 기간의 다중 동적 지표가 하나의 지표에 수집됩니다. RSI와 DeMarker가 차트의 불확실한 상황뿐만 아니라 다른 기간의 지표와 관련하여 다르게 행동한다는 것은 비밀이 아니므로 제 생각에는이 차이를 보는 것이 유용합니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 14.01.2008에 CodeBase에 게시되었습니다.