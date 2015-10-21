私たちのファンページに参加してください
Ultimate Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2762
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
一般的に、オシレーターはツールのスムージングされた価格とそのN期間前の値を比較します。Larry Williams 氏は、このようなオシレーターの効果は変わりうる、また、計算に使う期間に依存するということに気づきました。そのため氏は、異なる計算期間の３つのオシレーターを加重して使うアルティメットオシレーターを開発しました。
Larry Williams 氏は、1985年に雑誌 "Technical Analysis of Stocks and Commodities" ではじめてこのオシレーターを発表しました。インジケーターの値は0から100の範囲で変化します。中央値は50です。30より低い値は買われ過ぎのゾーンです。70から100の間は売られ過ぎのゾーンです。
手動でオシレーターの3つの期間を設定することができます。デフォルトの状態は7,14,28になっています。長期の期間は短期の期間を含むことを考慮にいれてください。つまり28期間の値は、14期間と7期間の値を割り引いています。したがって、オシレーターに影響を与えられるように、最も短い期間の値を3回利用します。
Larry Williams 氏は、ダイバージェンスが発生したときにポジションを取るべきだと推奨しています。
買いシグナル:
- ブルダイバージェンス: 価格が最小値に達したにも関わらず、オシレーターが最安値を更新しない;
- 上記のダイバージェンスが発生したときに、オシレーターが30より下に下がった;
- そして、オシレーターがブルダイバージェンスを成形している間の最大値より上がった。この場合は買いのシグナルです。
買い決済:
- オシレーターが50より上にあがってから、45より下に下がった。;
- オシレーターが70より上に上がった。（時として、70の下に下降するまで待った方が良い）;
- この場合は売りのシグナル（買いの決済）です。
売りシグナル:
- ベアダイバージェンス: 価格が最大値に達したにも関わらず、オシレーターが最高値を更新しない。;
- ベアダイバージェンスのときに、オシレーターが50より上に上がった。;
- オシレーターがベアダイバージェンスを成形している間の最小値より下に下がった。
売り決済:
- オシレーターが65よりも上に上がった。;
- オシレーターが30より下に下がった。;
- この場合は買いのシグナル（売りの決済）です。
Ultimate Oscillator
計算:
1. "真の安値True Low" (TL) を、現在の安値とひとつ前の終値の内、小さい方として定義します。
TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))
2. 現在の"買い圧力Buying Pressure" (BP)を計算します。BPは、現在の終値と現在のTLの差と同値です。
BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)
3. "真の値幅True Range" (TR)を計算します。これは下記３つの差の内、最も大きいものです。: 現在の高値・安値の差; 現在の高値・ひとつ前の終値の差; 現在の安値とひとつ前の終値の差
TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))
4. 3つの計算期間における BP の合計を計算します。:
BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)
5. ３つの計算期間におけるTR の合計を計算します。:
TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)
6. "Raw Ultimate Oscillator" (RawUO)を計算します。
RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))
7. 公式に従って、"Ultimate Oscillator" (UO) の値を計算します。:
UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100
ただし:
- MIN - 最小値;
- MAX - 最大値;
- || — 論理演算子OR;
- LOW (i) - 現在足の安値;
- HIGH (i) - 現在足の高値;
- CLOSE (i) - 現在足の終値;
- CLOSE (i - 1) - ひとつ前の足の終値;
- TL (i) - True Low;
- BP (i) - 買い圧力Buying Pressure;
- TR (i) - tTrue Range;
- BPSUM (N) - 特定のn期間におけるBPの値の合計（i=7のときNは1, i=14のときNは2, i=28のときNは3）;
- TRSUM (N) - 特定のn期間におけるTRの値の合計（i=7のときNは1, i=14のときNは2, i=28のときNは3）;
- RawUO - "Raw Ultimate Oscillator"
- UO - アルティメットオシレーター
