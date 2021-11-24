일반적으로 오실레이터는 금융상품과 관련한 분석 도구의 평활화 가격과 n 기간 전의 가치를 비교합니다. Larry Williams는 그러한 오실레이터의 효율성은 다양할 수 있으며 계산을 위해 취하는 단일 주기의 수에 따라 달라질 수 있다는 사실에 주목했습니다. 그래서 그는 계산 기간이 다른 3개의 오실레이터의 가중치 합계를 사용하는 Ultimate Oscillator를 만들었습니다.

Larry Williams는 1985년 "Technical Analysis of Stocks and Commodities" 메거진에 얼티밋 오실레이터를 처음 소개했습니다. 지표의 값은 0에서 100까지이며 중간값은 50입니다. 30 이하의 값은 과매수를 의미하며 70에서 100 사이는 과매도를 나타냅니다.



오시ㅣㄹ레이터는 3개의 다른 기간을 사용하며 사용자가 임의로 지정할 수 있습니다. 디폴트값은 7, 14, 28 바 입니다. 더 긴 기간은 더 짧은 기간으로 구성됩니다. 즉, 28개 기간 값은 14개 기간 및 7개 기간 값을 할인합니다. 따라서 가장 짧은 주기의 값을 3번 사용하여 이 값이 오실레이터의 결과에 가장 큰 영향을 미치도록 합니다.



Larry Williams는 다이버전스가 나타날때 포지션에 진입할 것을 권장했습니다.

다음과 같을때 매수를 합니다:

강세 다이버전스가 나타났을때: 가격은 더 낮은 최소값에 도달하고 오실레이터의 값은 더 낮은 최소값에 닿지 않은 경우.

강세 다이버전스가 나타나고 오실레이터는 30이하로 떨어진 경우;

그런 다음 오실레이터가 강세 다이버전스가 형성되는 시점에 도달한 최대 수준 이상으로 상승. 이때가 매수를 할 시점입니다.



매수 포지션을 청산할 때:



오실레이터가 50 이상으로 상승하고 45 이하로 하락할 때;

오실레이터가 70 이상으로 상승(때로는 70 이하로 떨어질때까지 기다릴 필요가 잇음);

매도 신호가 나타나는 때.



매도 할때:



약세 다이버전스가 나타남: 가격이 오실레이터의 더 높은 최대값에 의해 확인되지 않은 채 더 높은 최대값에 도달함;

약세 다이버전스에서 오실레이터가 50 이상으로 상승;

약세 다이버전스가 형성된 시점시 보다 아래로 오실레이터가 하락.

매도 포지션 청산 시점:



오실레이터가 65 이상으로 상승;

오실레이터가 30 이하로 하락;

매수 신호가 나타나는때.

얼티밋 오실레이터



계산:



1. 현재 "True Low"(TL)의 정의 - 두 값 중 최소값, 즉 현재 최소값과 특별한 종가.

TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))



2. 현재 "Buying Pressure" (BP) 찾기. 현재의 True Low와 현재 종가와의 차이와 같음.

BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)



3. "True Range" (TR) 정의. 다음 차이 중 가장 큽니다. 현재 최대값과 최소값; 현재 최대와 이전의 특별한 종가; 현재 최소와 이전 특별한 종가.

TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))



4. 세 가지 계산 기간 모두에 대한 BP 값의 합계를 구합니다.

BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)



5. 세 계산 기간 모두에 대한 TR 값의 합을 찾습니다.

TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)



6. "Raw Ultimate Oscillator" (RawUO) 계산

RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))



7. 공식에 따른 "Ultimate Oscillator" (UO) 값 계산:

UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100



설명:

