通常oscillators将某个金融工具的平滑价格和它在n周期前的值进行比较。Larry Williams曾经注意到这种振荡器的效率可以有所不同，取决于你需用来进行计算的单个周期的数量。于是，他创建了Ultimate Oscillator，采用三个不同计算周期的oscillator的加权和。

Larry Williams在1985年的“股票和商品技术分析”杂志上首次描述了oscillator。该指标的值从0到100的范围内变化，中心值是50。低于30的值对应于超买区，在70和100之间的值 - 超卖区。



oscillator使用三个可手动设置的时间周期。在默认情况下，是7，14和28根柱子。注意长周期由短周期组成。这意味着，28周期的数值折合14周期和7周期的数值。因此，我们使用了在最短周期的数值三次，从而这些值影响大多数oscillator的结果。



Larry Williams建议，当背离分歧的时候开仓。

以下情形应该买入：

牛市背离显现：价格到达相对底部，但未得到oscillator也到达相对底部的验证；

当这样的牛市背离出现时，oscillator跌破30；

然后oscillator上升至牛市背离形成时的最高水平。这是应该买入的时候。



以下情形应该多头平仓：



Oscillator上涨超过50然后跌至45以下；

然后Oscillator上涨超过70（有时最好等待其又跌落70）；

卖出信号出现。.



以下情形应该卖出：



熊市背离显现：价格到达相对高点，但未得到oscillator也到达相对高点的验证；

熊市背离出现时，Oscillator上升至50以上；

Oscillator下降至熊市背离形成时的最低水平。

以下情形应该空头平仓：



Oscillator上升至65以上；

Oscillator又跌至30以下；

买入信号出现。

Ultimate Oscillator



计算公式：



1. 定义当前的“真实低值”（TL）- 至少两个值：当前最小值和前一个收盘价。

TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))



2. 找到当前的“买进压力”（BP）。它等于当前收盘价和当前真实低值的差值。

BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)



3. 定义 “真实波幅”（TR）。它取以下差值的最大值：当前最大值和最小值；当前最大值和前一个收盘价；当前最小值和前一个收盘价。.

TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))



4. 得到所有三个周期的买进压力值的总和：

BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)



5. 得到所有三个周期的真实波幅值的总和：:

TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)



6. 计算“Raw Ultimate Oscillator”（RawUO）

RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))



7. 计算“Ultimate Oscillator”（UO）值，根据公式：

UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100



其中：

