加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Ultimate Oscillator - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 3357
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
通常oscillators将某个金融工具的平滑价格和它在n周期前的值进行比较。Larry Williams曾经注意到这种振荡器的效率可以有所不同，取决于你需用来进行计算的单个周期的数量。于是，他创建了Ultimate Oscillator，采用三个不同计算周期的oscillator的加权和。
Larry Williams在1985年的“股票和商品技术分析”杂志上首次描述了oscillator。该指标的值从0到100的范围内变化，中心值是50。低于30的值对应于超买区，在70和100之间的值 - 超卖区。
oscillator使用三个可手动设置的时间周期。在默认情况下，是7，14和28根柱子。注意长周期由短周期组成。这意味着，28周期的数值折合14周期和7周期的数值。因此，我们使用了在最短周期的数值三次，从而这些值影响大多数oscillator的结果。
Larry Williams建议，当背离分歧的时候开仓。
以下情形应该买入：
- 牛市背离显现：价格到达相对底部，但未得到oscillator也到达相对底部的验证；
- 当这样的牛市背离出现时，oscillator跌破30；
- 然后oscillator上升至牛市背离形成时的最高水平。这是应该买入的时候。
以下情形应该多头平仓：
- Oscillator上涨超过50然后跌至45以下；
- 然后Oscillator上涨超过70（有时最好等待其又跌落70）；
- 卖出信号出现。.
以下情形应该卖出：
- 熊市背离显现：价格到达相对高点，但未得到oscillator也到达相对高点的验证；
- 熊市背离出现时，Oscillator上升至50以上；
- Oscillator下降至熊市背离形成时的最低水平。
以下情形应该空头平仓：
- Oscillator上升至65以上；
- Oscillator又跌至30以下；
- 买入信号出现。
Ultimate Oscillator
计算公式：
1. 定义当前的“真实低值”（TL）- 至少两个值：当前最小值和前一个收盘价。
TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))
2. 找到当前的“买进压力”（BP）。它等于当前收盘价和当前真实低值的差值。
BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)
3. 定义 “真实波幅”（TR）。它取以下差值的最大值：当前最大值和最小值；当前最大值和前一个收盘价；当前最小值和前一个收盘价。.
TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))
4. 得到所有三个周期的买进压力值的总和：
BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)
5. 得到所有三个周期的真实波幅值的总和：:
TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)
6. 计算“Raw Ultimate Oscillator”（RawUO）
RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))
7. 计算“Ultimate Oscillator”（UO）值，根据公式：
UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100
其中：
- MIN - 最小值；
- MAX - 最大值；
- || — 逻辑 “或”；
- LOW (i) - 当前柱的最低价；
- HIGH (i) - 当前柱的最高价；
- CLOSE (i) -当前柱的收盘价；
- CLOSE (i - 1) - 前一个柱子的收盘价；
- TL (i) - 真实低值；
- BP (i) - 买入压力；
- TR (i) - 真实波幅;
- BPSUM (N) - 第n个周期的买入压力值的总和（N等于1对应i=7根柱子，N等于2对应i= 14根柱子，N等于3对应i=28根柱子）;
- TRSUM (N) - 第n个周期的真实低值的总和（N等于1对应i=7根柱子，N等于2对应i= 14根柱子，N等于3对应i=28根柱子）;
- RawUO - "Raw Ultimate Oscillator"
- UO - 代表Ultimate Oscillator.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/51
基于 锤头 / 上吊线形态的交易信号，由 Stochastic （随机震荡）指标确认．基于此交易策略的交易程序代码可使用 MQL5 向导自动生成。MQL5 向导 - 基于 牛市孕育/ 熊市孕育形态的交易信号 + RSI
基于 "牛市孕育 / 熊市孕育" K 线形态的交易信号，由 Relative Strength Index (RSI - 相对强度指数) 指标确认。基于此交易策略的交易程序代码可使用 MQL5 向导自动生成。
成交量指标根据成交量的变化用不同的颜色显示成交量。成交量变动率 (VROC)
成交量变动率 (VROC) 是交易量趋势移动方向的一个指标。