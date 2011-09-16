Классический индикатор Коридор Дарваса (Darvas Box) не является симметричным в буквальном смысле этого слова. Сама программная логика его расчета такова, что построение верхней и нижней границы канала происходит не по симметричным алгоритмам.

Такой подход вполне допустим при анализе изменения цен на акции, но вот что касается рынка Forex, то на нем подобный подход выглядит достаточно искусственно. Опять же в классической версии этого индикатора период расчета фиксирован и равен 5, что сильно ограничивает условия применимости Коридора Дарваса. Исходя из такой логики была сделана попытка усовершенствовать этот индикатор, сделав логику расчета абсолютно симметричной и осуществив доступ к периоду построения этого канала.