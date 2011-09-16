CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SymmetricDarvasBoxes - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3529
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Классический индикатор Коридор Дарваса (Darvas Box) не является симметричным в буквальном смысле этого слова. Сама программная логика его расчета такова, что построение верхней и нижней границы канала происходит не по симметричным алгоритмам.

Такой подход вполне допустим при анализе изменения цен на акции, но вот что касается рынка Forex, то на нем подобный подход выглядит достаточно искусственно. Опять же в классической версии этого индикатора период расчета фиксирован и равен 5, что сильно ограничивает условия применимости Коридора Дарваса. Исходя из такой логики была сделана попытка усовершенствовать этот индикатор, сделав логику расчета абсолютно симметричной и осуществив доступ к периоду построения этого канала.

Индикатор SymmetricDarvasBoxes

Fine Fractals Fine Fractals

Индикатор Fine Fractals покажет важные изгибы цены, пики и впадины там, где не сработает стандартный Индикатор фракталов.

Коридор Дарваса Коридор Дарваса

Торговая техника Дарваса основана на разработанном им методе выявления зарождающейся тенденции.

iTrend iTrend

Комбинированный индикатор силы и направления тренда.

ExCandles2 ExCandles2

Индикатор ExCandles-v2 обозначает стрелками на графике комбинации свечей.