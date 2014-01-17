SymmetricDarvasBoxes

请观看如何免费下载自动交易
标准达瓦斯箱指标不是对称的. 它的编程逻辑计算已经确定, 所以高低通道边界的产生没有使用反对称算法.
这在分析股票价格的时候是可以接受的, 但是如果我们考虑外汇交易, 这样的方法就不大自然了. 在指标的标准版中, 指标的计算周期数是固定并且等于5, 这对达瓦斯箱应用是很大的限制. 考虑到这个逻辑, 我们尝试增强此指标, 势计算逻辑完全对称, 并且允许访问生成通道的周期数.
