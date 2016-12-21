CodeBaseKategorien
SymmetricDarvasBoxes - Indikator für den MetaTrader 5

Die Standard Darvas Box ist nicht symmetrisch. Die Logik der Berechnung für die Ober- und Untergrenze ist nicht symmetrisch.

Das könnte zum Beispiel bei Aktienmärkten durchaus akzeptabel sein, aber im Forexmarkt ist das wohl sehr ungewöhnlich. In der Standardversion des Indikators ist die Periodenlänge für die Berechnung fix und beträgt 5, welches eine starke Einschränkung für die Verwendung der Darvas Box darstellt. Auf Grund dieser Überlegungen wurde versucht, die Berechnung dieses Indikators komplett symmetrisch zu gestalten und die Periodenzahl vom Nutzer bestimmbar zu machen

SymmetricDarvasBoxes

Darvas Box Darvas Box

Darvas Handelstechnik basiert auf der Methode den neuen Trend zu erkennen.

BykovTrend BykovTrend

Eine einfache Kennzeichnung eines neu entstandenen Trends durch farbige Pfeile auf dem Chart.

Fine Fractals Fine Fractals

Fine Fractals kann wichtige Preisverläufe, Hochs und Tiefs zeigen, bei denen der normale Fraktalindikator versagt.

MarketProfile MarketProfile

MarketProfile ist ein Instrument vieler Future-Händler einer statistischen Preisverteilung, um Preisbereiche und Kontrollwerte des Tages zu erkennen. Der Indikator basiert auf einfachen Preisbewegungen und ist nicht Teil der Standardindikatoren der MetaTrader 5 Plattform.