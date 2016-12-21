und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SymmetricDarvasBoxes - Indikator für den MetaTrader 5
Die Standard Darvas Box ist nicht symmetrisch. Die Logik der Berechnung für die Ober- und Untergrenze ist nicht symmetrisch.
Das könnte zum Beispiel bei Aktienmärkten durchaus akzeptabel sein, aber im Forexmarkt ist das wohl sehr ungewöhnlich. In der Standardversion des Indikators ist die Periodenlänge für die Berechnung fix und beträgt 5, welches eine starke Einschränkung für die Verwendung der Darvas Box darstellt. Auf Grund dieser Überlegungen wurde versucht, die Berechnung dieses Indikators komplett symmetrisch zu gestalten und die Periodenzahl vom Nutzer bestimmbar zu machen
Darvas Handelstechnik basiert auf der Methode den neuen Trend zu erkennen.BykovTrend
Eine einfache Kennzeichnung eines neu entstandenen Trends durch farbige Pfeile auf dem Chart.
Fine Fractals kann wichtige Preisverläufe, Hochs und Tiefs zeigen, bei denen der normale Fraktalindikator versagt.MarketProfile
MarketProfile ist ein Instrument vieler Future-Händler einer statistischen Preisverteilung, um Preisbereiche und Kontrollwerte des Tages zu erkennen. Der Indikator basiert auf einfachen Preisbewegungen und ist nicht Teil der Standardindikatoren der MetaTrader 5 Plattform.