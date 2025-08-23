고전적인 지표인 다바스 박스는 문자 그대로 대칭이 아닙니다. 계산의 소프트웨어 논리는 채널의 상한선과 하한선의 구성이 대칭 알고리즘을 기반으로 하지 않습니다.

이러한 접근 방식은 주가 변화를 분석 할 때 상당히 수용 가능하지만 외환 시장의 경우 이러한 접근 방식은 다소 인위적으로 보입니다. 다시 말하지만, 이 지표의 클래식 버전에서는 계산 기간이 고정되어 있고 5와 같기 때문에 다바스 회랑의 적용 가능성이 크게 제한됩니다. 이 논리를 기반으로 계산 논리를 절대적으로 대칭으로 만들고이 채널의 건설 기간에 대한 액세스를 제공하여이 지표를 개선하려는 시도가있었습니다.