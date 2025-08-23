거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
고전적인 지표인 다바스 박스는 문자 그대로 대칭이 아닙니다. 계산의 소프트웨어 논리는 채널의 상한선과 하한선의 구성이 대칭 알고리즘을 기반으로 하지 않습니다.
이러한 접근 방식은 주가 변화를 분석 할 때 상당히 수용 가능하지만 외환 시장의 경우 이러한 접근 방식은 다소 인위적으로 보입니다. 다시 말하지만, 이 지표의 클래식 버전에서는 계산 기간이 고정되어 있고 5와 같기 때문에 다바스 회랑의 적용 가능성이 크게 제한됩니다. 이 논리를 기반으로 계산 논리를 절대적으로 대칭으로 만들고이 채널의 건설 기간에 대한 액세스를 제공하여이 지표를 개선하려는 시도가있었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/499
