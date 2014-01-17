真实作者:

MetaQuotes

DailyPivot_Shift 指标和普通 DailyPivot 指标不同, 因为主要水平可以根据日期起点转换进行计算. 这样, 就可以根据本地时间而不是服务器时间, 例如, GMT-8 来计算这些水平. 而且, 此指标在星期一生成水平线时, 不考虑星期六和星期天的报价.

这个 DailyPivot_Shift_Full 指标的变体可以在任何图表柱上计算, 并且可以很清楚地看出每个柱在指标水平线上的市场行为. 很显然, 本指标在离线模式下分析策略是最有用的.

本指标首先于2006年7月28日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.




