DailyPivotShift_Full - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 69
-
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
MetaQuotes
DailyPivot_Shift 인디케이터는 하루의 시작 시점을 기준으로 주요 레벨을 계산할 수 있다는 점에서 일반 DailyPivot 인디케이터와 다릅니다. 따라서 서버 시간이 아닌 현지 시간(예: GMT-8)을 기준으로 레벨을 계산할 수 있습니다. 또한 이 지표는 월요일에 레벨을 만들 때 토요일과 일요일 시세에 대한 정보를 고려하지 않습니다.
DailyPivot_Shift_Full 인디케이터의 이 변형은 우선 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 인디케이터 레벨과 관련된 시장 움직임의 전체 그림을 볼 수 있기 때문에 편리합니다. 이러한 지표를 가장 잘 활용하는 방법은 오프라인에서 전략을 분석하는 것입니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2006년 7월 28일에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/493
