DailyPivotShift_Full - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3451
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
MetaQuotes
Индикатор DailyPivot_Shift отличается от обычного индикатора DailyPivot тем, что основные уровни могут быть рассчитаны со сдвигом начала дня. Таким образом можно рассчитать уровни на основании локального, а не серверного времени, например, GMT-8. Также данный индикатор не учитывает информацию о субботних и воскресных котировках при построении уровней в понедельник.
Этот вариант индикатора DailyPivot_Shift_Full удобен прежде всего тем, что может быть построен для любого бара графика и позволяет видеть полную картину поведения рынка относительно уровней индикатора на каждом баре. Пожалуй, самое лучшее применение такому индикатору - это анализ стратегии с его использованием в оффлайне.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.07.2006.
