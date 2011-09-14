CodeBaseРазделы
Индикаторы

DailyPivotShift_Full - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3451
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

MetaQuotes

Индикатор DailyPivot_Shift отличается от обычного индикатора DailyPivot тем, что основные уровни могут быть рассчитаны со сдвигом начала дня. Таким образом можно рассчитать уровни на основании локального, а не серверного времени, например, GMT-8. Также данный индикатор не учитывает информацию о субботних и воскресных котировках при построении уровней в понедельник.

Этот вариант индикатора DailyPivot_Shift_Full удобен прежде всего тем, что может быть построен для любого бара графика и позволяет видеть полную картину поведения рынка относительно уровней индикатора на каждом баре. Пожалуй, самое лучшее применение такому индикатору - это анализ стратегии с его использованием в оффлайне.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.07.2006.

Индикатор DailyPivotShift_Full

