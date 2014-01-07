El indicador técnico Standard Deviation (StdDev, Desviación Estándar) mide la volatilidad del mercado.



Este indicador caracteriza la magnitud del cambio del precio con respecto a la Media Móvil. Por lo tanto, si el valor del indicador es grande, el mercado es volátil y los precios de las barras están más bien dispersos con respecto a la media móvil. Si el valor del indicador no es muy grande significa que la volatilidad del mercado es baja y los precios de las barras están bastante cerca de la media móvil.

Normalmente este indicador se utiliza como componente de otros indicadores. Así, por ejemplo, cuando se calculan las Bandas de Bollinger, el valor de la desviación estándar se añade a su Media Móvil.



El comportamiento del mercado representa la actividad comercial alta y la actividad baja interactuando entre sí, de modo que el Standard Deviation se puede interpretar fácilmente:

Si su valor es demasiado bajo, es decir, si el mercado está absolutamnte inactivo, tiene sentido esperar que pronto se produzca alguna subida;

De lo contrario, si el valor es extremadamente alto, probablemente se reduzca pronto la actividad.

Cálculo:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)



donde: