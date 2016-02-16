Der technsiche Indikator mit der Bezeichnung Standardabweichung (StdDev) misst die Volatilität des Marktes.



Dieser Indikator bewertet das Ausmaß der Preisänderung im Verhältnis zum Gleitenden Durchschnitt. Ist also der Wert des Indikators hoch, ist der Markt volatil und die Balkenkurse sind weit weg vom Gleitenden Durchschnitt. Ist der Wert des Indikators nicht groß bedeutet dies dass die Volatilität niedrig ist und die Balkenkurse relativ nahe am Gleitenden Durchschnitt liegen.

Üblicherweise wird dieser Indikator als Komponente von anderen Indikatoren verwendet. Wenn also die Bollinger Bänder berechnet werden, wird der Wert der Standardabweichung zum Gleitenden Durchschnitt addiert.



Das Marktverhalten wechselt von hoher Handelsaktivität zu trägem Handelsaufkommen. Somit kann der Indikator einfach interpretiert werden:

Wenn sein Wert sehr klein ist, d.h. der Markt ist absolut inaktiv, macht es Sinn in Kürze einen Impuls zu erwarten.

Ist er andererseits extrem hoch, so ist sehr wahrscheinlich damit zu rechnen, dass die Aktivität in Kürze abnimmt.

Abbildung:



Berechnung:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)



wobei: