La característica principal del indicador técnico Relative Vigor Index (RVI) es que, como norma general, el precio de cierre es más alto que el precio de apertura en los mercados alcistas.



Esto es al revés en los mercados bajistas. Por lo tanto, la idea que hay detrás del Índice de Vigor Relativo es que la energía del movimiento se establece allá donde el precio termina cerrándose.



Para normalizar el índice al rango de cotización diaria, hay que dividir el cambio del precio por el rango de precios máximo del día. Se utiliza una Media Móvil Simple para obtener un cálculo más suavizado. Se considera que el mejor período es 10. Para eliminar la ambigüedad se construye una línea de señal con los valores del Relative Vigor Index, esto es, una media móvil de 4 períodos ponderada simétricamente. La concurrencia de líneas sirve de señal de compraventa.

Indicador Relative Vigor Index



Cálculo:



El RVI se calcula de forma parecida al Oscilador Estocástico.



Sin embargo, el Vigor Index compara los niveles de cierre con respecto a los niveles de apertura, y no con respecto al precio mínimo, como hace el Estocástico. El indicador equivale a la variación real del precio en un período determinado, normalizado al rango máximo de variación en dicho período, por ejemplo, un día o una hora.

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)



donde:

OPEN - precio de apertura;

HIGH - precio más alto;

LOW - precio más bajo;

CLOSE - precio de cierre.



Por lo general, el RVI se muestra en dos líneas:

1. La primera de ellas se construye igual que el RVI, pero en vez de la diferencia entre CLOSE y OPEN, y la diferencia entre HIGH y LOW, se utilizan las sumas de las medias móviles de 4 períodos ponderadas simétricamente. Es decir, se calcula la media móvil de 4 períodos simétricamente ponderada del numerador:

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)



donde:



CLOSE - precio de cierre actual;

CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - precios de cierre de hace 1, 2 y 3 periodos;

OPEN - precio de apertura actual;

OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - precios de apertura de hace 1, 2 y 3 periodos.

Y a continuación se halla la media móvil de 4 períodos simétricamente ponderada del denominador:

RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),



donde:



HIGH - precio máximo de la última barra;

HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - precios máximos de hace 1, 2 y 3 periodos;

LOW - precio mínimo de la última barra;

LOW-1, LOW-2, LOW-3 - precios mínimos de hace 1, 2 y 3 periodos.

Después se calcula la suma de estas medias móviles en los últimos 4 períodos, por ejemplo, horas o días:





2. La segunda línea es la media móvil de 4 períodos ponderada simétricamente de la primera línea: