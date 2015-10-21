標準偏差 (StdDev) は、相場のボラティリティを測ります。



このインジケーターは移動平均線を中心として価格変化の規模を表示します。 そのため、インジケーターの値が大きくなれば、相場のボラティリティも広がり、価格は移動平均を中心として揺れます。インジケーターの値が大きくない場合、相場のボラティリティも小さく、価格は移動平均線に近づきます。

一般的に、このインジケーターは他のインジケーターの一部として利用されます。そのため、ボリンジャーバンド を計算するとき、標準偏差の値が移動平均に加算されます。



相場は、高活動状態と不活性状態の推移を表しています。よって、インジケーターで容易に判断することができます。:

値が低すぎる場合、つまり、相場が絶対的に不活性の場合、もうすぐ大きな変化が起こることを意味しています。;

値が高すぎる場合、もうすぐ相場が落ち着くことを表しています。

計算:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)



ただし: