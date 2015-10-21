コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Standard Deviation (StdDev) - MetaTrader 5のためのインディケータ

標準偏差 (StdDev) は、相場のボラティリティを測ります。

このインジケーターは移動平均線を中心として価格変化の規模を表示します。 そのため、インジケーターの値が大きくなれば、相場のボラティリティも広がり、価格は移動平均を中心として揺れます。インジケーターの値が大きくない場合、相場のボラティリティも小さく、価格は移動平均線に近づきます。

一般的に、このインジケーターは他のインジケーターの一部として利用されます。そのため、ボリンジャーバンド を計算するとき、標準偏差の値が移動平均に加算されます。

相場は、高活動状態と不活性状態の推移を表しています。よって、インジケーターで容易に判断することができます。:

  • 値が低すぎる場合、つまり、相場が絶対的に不活性の場合、もうすぐ大きな変化が起こることを意味しています。;
  • 値が高すぎる場合、もうすぐ相場が落ち着くことを表しています。

Standard Deviation technical indicator

計算:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)

ただし:

  • StdDev (i) - 現在足の標準偏差;
  • SQRT - 平方根;
  • AMOUNT(j = i - N, i) - j = i - N から iの二乗の合計;
  • N - スムージング期間;
  • ApPRICE (j) - j番目の足の適応価格;
  • MA (ApPRICE (i), N, i) - 現在足のＮ移動平均線;
  • ApPRICE (i) - 現在足の適応価格

