Standard Deviation (StdDev) - MetaTrader 5のためのインディケータ
標準偏差 (StdDev) は、相場のボラティリティを測ります。
このインジケーターは移動平均線を中心として価格変化の規模を表示します。 そのため、インジケーターの値が大きくなれば、相場のボラティリティも広がり、価格は移動平均を中心として揺れます。インジケーターの値が大きくない場合、相場のボラティリティも小さく、価格は移動平均線に近づきます。
一般的に、このインジケーターは他のインジケーターの一部として利用されます。そのため、ボリンジャーバンド を計算するとき、標準偏差の値が移動平均に加算されます。
相場は、高活動状態と不活性状態の推移を表しています。よって、インジケーターで容易に判断することができます。:
- 値が低すぎる場合、つまり、相場が絶対的に不活性の場合、もうすぐ大きな変化が起こることを意味しています。;
- 値が高すぎる場合、もうすぐ相場が落ち着くことを表しています。
計算:
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)
ただし:
- StdDev (i) - 現在足の標準偏差;
- SQRT - 平方根;
- AMOUNT(j = i - N, i) - j = i - N から iの二乗の合計;
- N - スムージング期間;
- ApPRICE (j) - j番目の足の適応価格;
- MA (ApPRICE (i), N, i) - 現在足のＮ移動平均線;
- ApPRICE (i) - 現在足の適応価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/49
