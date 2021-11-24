거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
표준 편차 (StdDev) - MetaTrader 5용 지표
표준 편차 (StdDev) 기술 지표는 시장 변동성을 측정합니다.
이 지표는 이동 평균과 관련된 가격 변동의 스케일을 나타냅니다. 따라서 지표 값이 크면 시장이 변동성이 크고 막대 가격이 이동 평균에 대해 떨어져서 위치합니다. 지표 값이 크지 않다면 시장 변동성이 낮고 캔들 가격이 이동 평균에 가깝다는 의미입니다.
일반적으로 이 지표는 다른 지표의 구성 요소로 사용됩니다. 따라서 볼린저 밴드 가 계산될 때 심볼의 표준 편차의 값이 이동 평균에 추가됩니다.
시장의 반응은 활발한 거래 활동과 조용한 시장이 서로 나타나는 것을 의미합니다. 그러므로 지표는 쉽게 해석될 수 있습니다:
- 그 값이 상당히 낮으면, 즉 시장이 절대적으로 비활성 상태인 경우 곧 급변을 예상하는 것이 합리적입니다.
- 그렇지 않고 매우 높으면 활발한 시장이 곧 수그러질 가능성이 높습니다.
계산:
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)
설명:
- StdDev (i) - 현재 바의 표준 편차;
- SQRT - 제곱근;
- AMOUNT(j = i - N, i) - j = i - N to i의 제곱의 합;
- N - 평활 기간;
- ApPRICE (j) - j번째 바의 적용 가격;
- MA (ApPRICE (i), N, i) - N 기간 현재 바의 이동 평균;
- AppPRICE (i) - 현재 바의 적용된 가격.
Relative Vigor Index (RVI)
상대 활력 지수 지표(RVI)의 요점은 강세장에서 종가가 일반적으로 시가보다 높다는 것입니다.상대 강도 지수(Relative Strength Index (RSI))
상대 강도 지수(Relative Strength Index Indicator (RSI))는 0과 100 사이의 값을 갖는 가격 추종의 오실레이터입니다.
스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)
스토캐스틱 오실레이터는 주어진 기간 동안의 해당 가격 범위와 비교한 유가 증권의 종가의 위치를 비교합니다.얼티밋 오실레이터
얼티밋 오실레이터(Ultimate Oscillator)는 Larry Williams에 의해 개발되었습니다. 기간이 다른 3개의 오실레이터의 평균을 사용합니다.