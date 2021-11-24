표준 편차 (StdDev) 기술 지표는 시장 변동성을 측정합니다.



이 지표는 이동 평균과 관련된 가격 변동의 스케일을 나타냅니다. 따라서 지표 값이 크면 시장이 변동성이 크고 막대 가격이 이동 평균에 대해 떨어져서 위치합니다. 지표 값이 크지 않다면 시장 변동성이 낮고 캔들 가격이 이동 평균에 가깝다는 의미입니다.

일반적으로 이 지표는 다른 지표의 구성 요소로 사용됩니다. 따라서 볼린저 밴드 가 계산될 때 심볼의 표준 편차의 값이 이동 평균에 추가됩니다.



시장의 반응은 활발한 거래 활동과 조용한 시장이 서로 나타나는 것을 의미합니다. 그러므로 지표는 쉽게 해석될 수 있습니다:

그 값이 상당히 낮으면, 즉 시장이 절대적으로 비활성 상태인 경우 곧 급변을 예상하는 것이 합리적입니다.

그렇지 않고 매우 높으면 활발한 시장이 곧 수그러질 가능성이 높습니다.

계산:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)



설명: