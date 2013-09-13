请观看如何免费下载自动交易
技术指标称为标准偏差（StdDev），它衡量市场的波动性。
这个指标和移动平均一起表征了价格的变化范围。因此，如果指标值大说明市场波动性大，并且价格相对移动平均线来说较为分散。如果指标值不大，说明市场的波性低并且价格贴近移动平均。
一般来说，该指标作为其他指标的一个组成部分。因此，当计算布林带时，货币对的标准差的值加到其移动平均上。
市场行为代表了活跃的交易行为和慵懒的市场之间的相互作用。所以，该指标可以很容易的被解释：
- 如果它的值太低，例如，市场极度不活跃，那么可以期待一次跳跃即将带来。
- 否则，如果它的值极大，那很有可能不久市场活动将会减弱下来。
计算：
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)
其中：
- StdDev (i) - 当前柱的标准差；
- SQRT - 平方根；
- AMOUNT(j = i - N, i) - sum of squares from j = i - N to i;
- N - 平滑周期；
- ApPRICE (j) - 第j个柱形的应用价格；
- MA (ApPRICE (i), N, i) - 周期为N的当前柱形的移动平均；
- ApPRICE (i) - 当前柱形的应用价格。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/49
