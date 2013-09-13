技术指标称为标准偏差（StdDev），它衡量市场的波动性。



这个指标和移动平均一起表征了价格的变化范围。因此，如果指标值大说明市场波动性大，并且价格相对移动平均线来说较为分散。如果指标值不大，说明市场的波性低并且价格贴近移动平均。

一般来说，该指标作为其他指标的一个组成部分。因此，当计算布林带时，货币对的标准差的值加到其移动平均上。



市场行为代表了活跃的交易行为和慵懒的市场之间的相互作用。所以，该指标可以很容易的被解释：

如果它的值太低，例如，市场极度不活跃，那么可以期待一次跳跃即将带来。

否则，如果它的值极大，那很有可能不久市场活动将会减弱下来。

计算：

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)



其中：