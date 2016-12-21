CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

3LineBreak - Indikator für den MetaTrader 5

Aborigen | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1397
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Aborigen

Der Indikator 3LineBreak ist ganz einfach zu verwenden. Er malt die blaue Bars für einen Aufwärtstrend und rot bei einem Abwärtstrend.

3LineBreak indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/485

SHI Channel true (NB-channel) SHI Channel true (NB-channel)

SHI_Channel_true zeigt den automatisch gleitenden Kanal von Barishpolts auf den Chart.

WATR WATR

Einfacher aber eindeutiger Trendindikator.

Schaff Trend Cycle Schaff Trend Cycle

Der Indikator Schaff Trend Cycle ist ein zyklischer Oszillator, der die Stochastik auf den MACD-Linie mit einer zyklischen Analyse anwendet. Im Ergebnis erreichte der Entwickler eine größere Stabilität und Zuverlässigkeit.

Stalin Stalin

Stalin ist ein so genannter "Signalindikator", da er dem Händler genaue Handelssignale liefert.