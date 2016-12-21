SHI_Channel_true zeigt den automatisch gleitenden Kanal von Barishpolts auf den Chart.

Der Indikator Schaff Trend Cycle ist ein zyklischer Oszillator, der die Stochastik auf den MACD-Linie mit einer zyklischen Analyse anwendet. Im Ergebnis erreichte der Entwickler eine größere Stabilität und Zuverlässigkeit.

Stalin ist ein so genannter "Signalindikator", da er dem Händler genaue Handelssignale liefert.