Das Hauptaugenmerk des technischen Indikators Relative Vigor Index (RVI) liegt auf der Tatsache dass in einem Bullenmarkt der Schlusskurs regelmäßig über dem Eröffnungskurs liegt.



In einem Bärenmarkt verhält es sich genau umgekehrt. Die Idee hinter dem Relative Vigor Index besagt das der Vigor, oder die Energie einer Kursbewegung daran abzulesen ist wo die Kurse am Ende der Periode schließen.



Um den Index an die tägliche Handelsspanne zu normalisieren, dividiert man die Kursänderung des Tages durch die Handelsspanne der Kurse des Tages. Um die Berechnung zu glätten, benutzt man den Einfachen Gleitenden Durchschnitt. 10 wird als optimale Periode betrachtet. Um Mehrdeutigkeit zu verhindern muss eine Signallinie konstruiert werden. Diese besteht aus dem symmetrisch gewichteten Gleitenden Durchschnitt der Werte des Relative Vigor Index über 4 Perioden. Das Zusammenfallen der Linien dient als Kauf- oder Verkaufsignal.

Abbildung:



Relative Vigor Index Indikator



Berechnung:



Der RVI wird auf die gleiche Weise berechnet wie der Stochastic Oszillator.



Allerdings vergleicht der Vigor Index Schlusskurse mit Eröffnungskursen und nicht mit Tiefstkursen, wie es beim Stochastic der Fall ist. Der Indikator wird berechnet als Kursänderung für eine Periode, normalisiert auf die maximale Kursspanne für diese Periode, zum Beispiel ein Tag oder eine Stunde.

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)



wobei:

OPEN - Eröffnungskurs

HIGH - HöchstkursLOW - TiefstkursCLOSE - Schlusskurs



Üblicherweise wird der RVI mit zwei Linien dargestellt:

1. Die erste entspricht dem RVI, aber statt der Differenz aus Schlusskurs und Eröffnungskurs und Differenz aus Hoch und Tief werden die Summen des symmetrisch gewichteten Gleitenden Durchschnitts über 4 Perioden verwendet. D.h. der symmetrisch gewichtete Gleitende Durchschnitt über 4 Perioden des Zählers wird berechnet:

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)



wobei:



CLOSE - aktueller Schlusskurs

CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - Schlusskurs vor 1, 2 und 3 Perioden

OPEN - aktueller Eröffnungskurs

OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - Eröffnungskurs vor 1, 2 und 3 Perioden

Dann wird der symmetrisch gewichtete Gleitende Durchschnitt über 4 Perioden des Nenners ermittelt:

RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),



wobei:



HIGH - Höchstkurs des letzten Balkens

HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - Höchstkurs vor 1, 2 und 3 Perioden

LOW - Tiefstkurs des letzten Balkens

LOW-1, LOW-2, LOW-3 - Tiefstkurse vor 1, 2 und 3 Perioden

Danach berechnen wird die Summen dieser Gleitenden Durchschnitte für die letzten 4 Perioden, z.B. Stunden oder Tage:





2. Die zweite Linie ist der symmetrisch gewichtete Gleitende Durchschnitt der ersten Linie: