und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Relative Vigor Index (RVI) - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2098
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Hauptaugenmerk des technischen Indikators Relative Vigor Index (RVI) liegt auf der Tatsache dass in einem Bullenmarkt der Schlusskurs regelmäßig über dem Eröffnungskurs liegt.
In einem Bärenmarkt verhält es sich genau umgekehrt. Die Idee hinter dem Relative Vigor Index besagt das der Vigor, oder die Energie einer Kursbewegung daran abzulesen ist wo die Kurse am Ende der Periode schließen.
Um den Index an die tägliche Handelsspanne zu normalisieren, dividiert man die Kursänderung des Tages durch die Handelsspanne der Kurse des Tages. Um die Berechnung zu glätten, benutzt man den Einfachen Gleitenden Durchschnitt. 10 wird als optimale Periode betrachtet. Um Mehrdeutigkeit zu verhindern muss eine Signallinie konstruiert werden. Diese besteht aus dem symmetrisch gewichteten Gleitenden Durchschnitt der Werte des Relative Vigor Index über 4 Perioden. Das Zusammenfallen der Linien dient als Kauf- oder Verkaufsignal.
Abbildung:
Relative Vigor Index Indikator
Berechnung:
Der RVI wird auf die gleiche Weise berechnet wie der Stochastic Oszillator.
Allerdings vergleicht der Vigor Index Schlusskurse mit Eröffnungskursen und nicht mit Tiefstkursen, wie es beim Stochastic der Fall ist. Der Indikator wird berechnet als Kursänderung für eine Periode, normalisiert auf die maximale Kursspanne für diese Periode, zum Beispiel ein Tag oder eine Stunde.
RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)
wobei:
OPEN - Eröffnungskurs
HIGH - HöchstkursLOW - TiefstkursCLOSE - Schlusskurs
Üblicherweise wird der RVI mit zwei Linien dargestellt:
1. Die erste entspricht dem RVI, aber statt der Differenz aus Schlusskurs und Eröffnungskurs und Differenz aus Hoch und Tief werden die Summen des symmetrisch gewichteten Gleitenden Durchschnitts über 4 Perioden verwendet. D.h. der symmetrisch gewichtete Gleitende Durchschnitt über 4 Perioden des Zählers wird berechnet:
MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)
wobei:
- CLOSE - aktueller Schlusskurs
- CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - Schlusskurs vor 1, 2 und 3 Perioden
- OPEN - aktueller Eröffnungskurs
- OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - Eröffnungskurs vor 1, 2 und 3 Perioden
Dann wird der symmetrisch gewichtete Gleitende Durchschnitt über 4 Perioden des Nenners ermittelt:
RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),
wobei:
- HIGH - Höchstkurs des letzten Balkens
- HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - Höchstkurs vor 1, 2 und 3 Perioden
- LOW - Tiefstkurs des letzten Balkens
- LOW-1, LOW-2, LOW-3 - Tiefstkurse vor 1, 2 und 3 Perioden
Danach berechnen wird die Summen dieser Gleitenden Durchschnitte für die letzten 4 Perioden, z.B. Stunden oder Tage:
2. Die zweite Linie ist der symmetrisch gewichtete Gleitende Durchschnitt der ersten Linie:
RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/48
Der Indikator Relative Stärke Index (RSI) ist ein kursfolgender Oszillator der zwischen 0 und 100 schwankt.Price Rate of Change (ROC)
Der Price Rate of Change (ROC) misst die Kursänderung in einer bestimmten Zeitperiode. ROC steigt wenn die Kurse steigen und fällt mit den Kursen. Je größer die Kursänderung ist, desto stärker ändert sich der ROC.
Die Standardabweichung Standard Deviation (StdDev) misst die Volatilität des Marktes. Dieser Indikator bewertet das Ausmaß der Preisänderung im Verhältnis zum Gleitenden Durchschnitt.Stochastic Oszillator
Der Stochastic Oszillator setzt den Schlusskurs eines Wertpapiers mit seiner Kursspanne über eine bestimmte Zeitperiode in Beziehung.