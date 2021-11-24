상대 활력 지수 지표(RVI)의 요점은 강세장에서 종가가 일반적으로 시가보다 높다는 것입니다.



약세장에서는 반대입니다. 따라서 상대 활력 지수(Relative Vigor Index)의 배경은 움직임의 활력 또는 에너지가 종가에서 가격이 끝나는 지점에 의해 설정된다는 것입니다.



지수를 일일 거래 범위로 정규화 하려면 가격 변동을 당일 최대 가격 범위로 나눕니다. 보다 평활한 계산을 위해 다음을 사용합니다.단순 이동 평균. 10이 가장 좋은 기간으로 알려져 있습니다. 정확성을 기하기 위해 상대 활력 지수 값의 4기간 가중 이동 평균인 신호 라인을 구성해야 합니다. 라인의 교차는 매수 또는 매도 신호가 됩니다.

상대 활력 지수(Relative Vigor Index) 지표



계산:



RVI의 계산식은 스토캐스틱 오실레이터와 비슷합니다..



그러나 Vigor Index는 Stochastic와 다르게 최소 가격이 아니라 시가 수준과 관련된 종가 수준을 비교합니다. 지표는 해당 기간의 실제 가격 변동과 동일한 값으로 계산되며, 이 기간 동안의 최대 가격 변동 범위(예: 일 또는 시간)로 정규화 됩니다.

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)



설명:

OPEN - 시가;

HIGH - 최고 가격;

LOW - 최저 가격;

CLOSE - 종가.



rvi는 보통 두개의 라인으로 표현됩니다:

1. 첫 번째는 RVI와 동일하게 구성되지만 종가 및 시가의 차이 대신 4기간 대칭 가중 이동 평균의 고가 및 저가의 차이의 합계가 사용됩니다. 즉, 4기간 대칭 가중 평균인 분자가 계산됩니다.

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)



설명:



CLOSE - 현재 종가;

CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - 3기간 이전 종가 1,2,3 ;

OPEN -현재 시가;

OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - 3기간 전 시가 1,2,3.

그런 다음 분모의 4 기간 대칭 가중 이동 평균을 찾습니다.

RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),



설명:



HIGH - 마지막 바의 최대 가격;

HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - 1,2,3, 기간의 최대 가격;

LOW - 마지막 바의 최소 가격;

LOW-1, LOW-2, LOW-3 - 1, 2, 3 기간의 최소 가격.

그 후 지난 4개 기간(예: 시간 또는 일)에 대한 이동 평균의 합계를 계산합니다.





2. 두 번째 라인은 첫 번째 라인의 4기간 대칭 가중 이동 평균입니다.