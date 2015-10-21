私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Relative Vigor Index (RVI) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2102
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Relative Vigor Index (RVI) の主なポイントは、ブル相場においては一般的に終値が始値よりも高いということです。
ベア相場にも同様のことが当てはまります。そのため、RVIの背景となる考え方は、変化の力・エネルギーは価格が終値に近づく場所によって確立されていることです。
日々のトレードにおいては、日中の価格の上下幅で価格変化を割ります。より計算をしやすくするためには、 単純移動平均線を使います。10が最適な期間とされています。曖昧さを避けるために、RVIの左右対称に４加重移動平均線のシグナル線を引く必要があります。ラインが同時に発生したら、買いか売りのシグナルです。
Relative Vigor Index indicator
計算:
RVI の計算は ストキャスティクスと同様です。
RVIは終値を始値と比較するのに対して、ストキャスティクスでは安値が使われます。１日や１時間などのように一般化された期間の値でインジケーターは計算されます。
RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)
ただし:
OPEN - 始値;
HIGH - 高値;
LOW - 安値;
CLOSE - 終値
RVIは一般的に2本の線で描かれます。:
1. 一本目の線は、RVIそのものです。しかし始値と終値の差や高値と安値の差の変わりとして、4対称加重移動平均線が利用されます。つまり、4対称加重移動平均線を計算します。:
MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)
ただし:
- CLOSE - 終値;
- CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - 1,2,3本前の終値;
- OPEN - 現在足の始値;
- OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - 1,2,3本前の始値
次に4対称加重移動平均線を計算します。:
RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),
ただし:
- HIGH - 最新の足の高値;
- HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - 1,2,3本前の高値;
- LOW - 最新の足の安値;
- LOW-1, LOW-2, LOW-3 - 1,2,3本前の安値
そして、移動平均の合計を1時間や1日で4期間算出します。:
2. 2本目の線は、1本目の線の4対称加重移動平均線です。:
RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/48
Relative Strength Index(RSI)は、0から100まで変化する価格追従型のオシレーターです。Price Rate of Change (ROC)
レートオブチェンジ(ROC) は、特定の期間の価格変化を計算し、オシレーターのように波の動きで表します。価格が上がるとROCも同様に上がります。価格が下がるとROCも下がります。価格が変われば変わるほど、ROCも変化します。
標準偏差 (StdDev) は、相場のボラティリティを測ります。このインジケーターは移動平均線を中心として価格変化の規模を表示します。Stochastic Oscillator
ストキャスティクスは、特定の期間における終値と価格範囲を比較します。