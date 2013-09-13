加入我们粉丝页
相对活力指数（RVI）技术指标的主要观点是，在牛市中收盘价高于开盘价。
熊市中正好相反。因此相对活力指数背后的想法是，价格运动的活力或者能量由最后的收盘价确立。
为了将指数规范化到日间交易范围中，将价格变化量除以一天的最大价格范围。为了平滑计算结果，使用简单移动平均。10被认为是用来计算最好的周期。为了避免可能的歧义，你需要构造一条信号线，它是相对获利指数值的一个周期为4的对称加权移动平均。线的交叉作为买入卖出的信号。
相对获利指数指标
计算：
RVI的计算方式和随机震荡指标类似。
然而，活力指数比较的是相对于开盘价的收盘水平，而不是随机震荡指标中的最低价。本指标计算一段时间内（如一天或一小时）的真实价格变化，并用这段时间内的最大价格变动范围进行规范化。
RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)
其中：
OPEN - 开盘价；
HIGH - 最高价；
LOW - 最低价；
CLOSE - 收盘价。
通常RVI显示为两条线：
1. 第一条线和RVI一样，但是不是使用收盘价和开盘价差以及最高价和最低价差，取而代之的是使用周期为4的对称加权移动平均的和。例如，分子是周期为4的对称加权平均，计算如下：
MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)
其中：
- CLOSE - 当前收盘价；
- CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - 1、2和3个周期前的收盘价；
- OPEN - 单签开盘价；
- OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - 1、2和3个周期前的开盘价。
然后，分母是周期为4的对称加权移动平均，如下计算：
RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),
其中：
- HIGH - 上一个柱形的最高价；
- HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - 1、2和3个周期前的最高价；
- LOW - 上一个柱形的最低价；
- LOW-1, LOW-2, LOW-3 - 1、2和3个周期前的最低价。
之后，我们可以计算最近4个周期的这些移动平均值的和，例如小时或者天：
2. 第二条线是第一条线的周期为4的对称加权移动平均：
RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6
