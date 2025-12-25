代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

Sec-WebSocket-Key Generator - MetaTrader 5脚本

Rajesh Kumar Nait | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
74
等级:
(5)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
生成
  1. 16 字节值
  2. 随机选择
  3. Base64 编码
Sec-WebSocket 密钥，如 https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455#section-11.3.3 中的原语所示

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/47982

简单待处理订单时间 简单待处理订单时间

Expert Advisor 根据输入参数中指定的时间使用挂单买入止损和卖出止损。

wd.Range_BB wd.Range_BB

提供布林线，以上下布林线之间的点差计算范围带宽。 布林线的外观和行为可通过调整周期、偏移、偏差、应用价格以及颜色和线条样式来定制。 范围/带宽信息 "标签可放置在指定的子窗口中，允许自定义标签位置。 总之，该指标有助于交易者根据布林线宽度直观地了解市场的灵活性和波动性。

输入结构 输入结构

输入参数的结构

MA 价格显示 MA 价格显示

该指标是应论坛要求编写的。