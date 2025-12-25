Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Sec-WebSocket-Key Generator - script pour MetaTrader 5
Génère
- Valeur de 16 octets
- Sélectionnée de manière aléatoire
- Codée en base64
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47982
