Sec-WebSocket-Key Generator - script pour MetaTrader 5

Génère
  1. Valeur de 16 octets
  2. Sélectionnée de manière aléatoire
  3. Codée en base64
Sec-WebSocket-Key selon le protocole dans https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455#section-11.3.3

Code original : https://www.mql5.com/en/code/47982

