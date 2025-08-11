이 인디케이터는 추세의 강도와 방향에 따라 캔들을 다른 색상으로 칠합니다.

이 인디케이터는 입력 편차 매개변수 값이 다른 5개의 대칭 볼린저 채널을 기반으로 합니다. 편차 값이 큰 채널이 돌파되면 캔들 색상이 더 밝아집니다. 상승장에는 녹색-샐러드 색상이, 하락장에는 빨간색-분홍색-갈색 색상이 사용됩니다.

총 5개의 편차 수준과 10가지 색상이 추세를 표시하는 데 사용됩니다. 가장 약한 편차 레벨이 깨지지 않으면 캔들에 색상이 지정되지 않고 일반 색상이 표시됩니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.