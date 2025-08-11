거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
추세 강도 및 방향 표시기 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 100
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 인디케이터는 추세의 강도와 방향에 따라 캔들을 다른 색상으로 칠합니다.
이 인디케이터는 입력 편차 매개변수 값이 다른 5개의 대칭 볼린저 채널을 기반으로 합니다. 편차 값이 큰 채널이 돌파되면 캔들 색상이 더 밝아집니다. 상승장에는 녹색-샐러드 색상이, 하락장에는 빨간색-분홍색-갈색 색상이 사용됩니다.
총 5개의 편차 수준과 10가지 색상이 추세를 표시하는 데 사용됩니다. 가장 약한 편차 레벨이 깨지지 않으면 캔들에 색상이 지정되지 않고 일반 색상이 표시됩니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/477
컬러 스무딩 모멘텀 표시기
현재 추세 상태를 색상으로 표시하여 더 부드러운 모멘텀을 제공합니다.Strategy report output into a chart
이 스크립트는 전략 테스터에서 저장된 전략 보고서를 차트로 표시하기 위해 개발되었습니다.
Exp_TEMA
삼중 지수 이동 평균 기술 지표를 기반으로 추세를 따르는 다중 통화 전문가 시스템입니다.BollingerBandsEA
볼린저밴드EA는 볼린저밴드에 따라 거래합니다.