Dieser Indikator zeichnet die Kerzen in unterschiedlichen Farben in Abhängigkeit von der Trendstärke und -richtung.

Der Indikator basiert auf fünf symmetrischen Bollinger Bänder mit unterschiedlichen Eingabeparameter für deren Abstand. Der Ausbruch aus einem Kanal mit großem Abstand führt zu einer helleren Farbe der Kerze. Farben von Grün bis Hellgrün werden für steigende Märkte verwendet, Rot bis Braun für fallende.



Fünf Abstände und zehn Farben werden für die Trenddarstellung verwendet. Falls nicht einmal der kleinste Abstand überschritten wurde, sind die Kerzen nicht verändert und werden normal dargestellt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.



