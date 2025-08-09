이 지표는 시장보다 뒤처지는 다른 상품과 달리 향후 시장 움직임의 방향에 대한 그림을 그리는 데 도움이 됩니다. 전일 동안 사용 가능해진 정보는 당일의 작은 추세 피벗 포인트를 계산하는 데 사용됩니다.

이 보조지표는 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 보조지표 수준과 관련된 시장 움직임의 전체 그림을 볼 수 있기 때문에 편리합니다. 이러한 지표를 가장 잘 활용하는 방법은 오프라인에서 전략을 분석하는 것입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2005년 12월 23일에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.