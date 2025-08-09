코드베이스섹션
지표

일일 피벗 포인트 _ 전체 - MetaTrader 5용 지표

MetaQuotes
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
112
평가:
(12)
게시됨:
이 지표는 시장보다 뒤처지는 다른 상품과 달리 향후 시장 움직임의 방향에 대한 그림을 그리는 데 도움이 됩니다. 전일 동안 사용 가능해진 정보는 당일의 작은 추세 피벗 포인트를 계산하는 데 사용됩니다.

이 보조지표는 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 보조지표 수준과 관련된 시장 움직임의 전체 그림을 볼 수 있기 때문에 편리합니다. 이러한 지표를 가장 잘 활용하는 방법은 오프라인에서 전략을 분석하는 것입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2005년 12월 23일에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

데일리피벗포인트_전체 지표

변형 인덱스 변형 인덱스

변동 지수는 시계열이 추세 또는 평탄한 구성 요소에 의해 지배되는지 또는 시계열이 무작위로 작동하는지 여부를 보여줍니다.

티론의 다섯 가지 레벨 티론의 다섯 가지 레벨

일정 기간 동안의 거래 범위를 기준으로 한 지지 및 저항 수준인 5개의 티론 레벨을 나타내는 지표입니다.

Pending tread EA (Best for Gold) Pending tread EA (Best for Gold)

Pending_tread EA는 현재 시장가 위아래 그리드 패턴으로 배열된 여러 개의 지정가 주문을 자동으로 배치하고 관리하도록 설계된 다목적의 사용하기 쉬운 트레이딩 로봇입니다. 이 EA는 스캘핑 전략에 적합하며 모든 차트주기 또는 통화쌍에서 작동할 수 있어 다양한 트레이딩 스타일에 매우 유연합니다.

Candlestick patterns Candlestick patterns

차트에 캔들 스틱 패턴을 표시하는 인디케이터입니다.