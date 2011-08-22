Ставь лайки и следи за новостями
DailyPivotPoints_Full - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
Просмотров:
- 3478
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Этот индикатор помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка. Информация, ставшая доступной в ходе предыдущего дня, используется для вычисления опорных точек малого тренда текущего дня.
Этот вариант индикатора DailyPivot Points удобен прежде всего тем, что может быть построен для любого бара графика и позволяет видеть полную картину поведения рынка относительно уровней индикатора на каждом баре. Пожалуй, самое лучшее применение такому индикатору - это анализ стратегии с его использованием в оффлайне.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.12.2005.
