Этот индикатор помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка. Информация, ставшая доступной в ходе предыдущего дня, используется для вычисления опорных точек малого тренда текущего дня.

Этот вариант индикатора DailyPivot Points удобен прежде всего тем, что может быть построен для любого бара графика и позволяет видеть полную картину поведения рынка относительно уровней индикатора на каждом баре. Пожалуй, самое лучшее применение такому индикатору - это анализ стратегии с его использованием в оффлайне.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.12.2005.