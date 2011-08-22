CodeBaseРазделы
DailyPivotPoints_Full - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3478
(12)
Этот индикатор помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка. Информация, ставшая доступной в ходе предыдущего дня, используется для вычисления опорных точек малого тренда текущего дня.

Этот вариант индикатора DailyPivot Points удобен прежде всего тем, что может быть построен для любого бара графика и позволяет видеть полную картину поведения рынка относительно уровней индикатора на каждом баре. Пожалуй, самое лучшее применение такому индикатору - это анализ стратегии с его использованием в оффлайне.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.12.2005.

Индекс вариации Индекс вариации

Индекс вариации показывает, что преобладает во временном ряду – трендовая или флетовая составляющая, или же ряд ведет себя случайно.

Пять уровней Тироне Пять уровней Тироне

Индикатор пяти уровней Тироне (Tirone Levels), представляющих собой уровни поддержки и сопротивления, основанные на торговом диапазоне за определенный период времени.

LeManSignal LeManSignal

Индикатор показывает моменты входа в рынок цветными точками. Само положение сигнальной точки может служить уровнем для установки защитного уровня Stop Loss или новой позиции Trailing Stop.

DailyPivotPoints DailyPivotPoints

Индиктор DailyPivotPoints помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка.