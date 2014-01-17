代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

DailyPivotPoints_Full - MetaTrader 5脚本

MetaQuotes | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1681
等级:
(12)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

DailyPivot Points 指标有助于创建市场未来动向的蓝图, 和其他在市场之后做反应的工具相比有所区别. 前一天的数据将用于计算当前日小趋势的检查点.

这是一个DailyPivot Points 指标的变体, 它可以创建于图表的任何柱上, 显示市场行为的全部蓝图. 也许使用这个指标的最好方法是在离线的时候分析策略.

本指标首先于2005年12月23日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

DailyPivotPoints_Full

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/473

DailyPivotPoints DailyPivotPoints

DailyPivot Points 指标有助于创建市场未来动向的蓝图, 和其他在市场之后做反应的工具相比有所区别.

Camarilla_Full Camarilla_Full

针对所有柱的密党联盟等式级别系统.

Trend_CF Trend_CF

简单而明确显示当前趋势强度和方向的指标.

WATR WATR

简单而明确的趋势指标.