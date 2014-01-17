请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
DailyPivotPoints_Full - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1681
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
DailyPivot Points 指标有助于创建市场未来动向的蓝图, 和其他在市场之后做反应的工具相比有所区别. 前一天的数据将用于计算当前日小趋势的检查点.
这是一个DailyPivot Points 指标的变体, 它可以创建于图表的任何柱上, 显示市场行为的全部蓝图. 也许使用这个指标的最好方法是在离线的时候分析策略.
本指标首先于2005年12月23日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/473
DailyPivotPoints
DailyPivot Points 指标有助于创建市场未来动向的蓝图, 和其他在市场之后做反应的工具相比有所区别.Camarilla_Full
针对所有柱的密党联盟等式级别系统.