DailyPivotPoints_Full

DailyPivot Points 指标有助于创建市场未来动向的蓝图, 和其他在市场之后做反应的工具相比有所区别. 前一天的数据将用于计算当前日小趋势的检查点.

这是一个DailyPivot Points 指标的变体, 它可以创建于图表的任何柱上, 显示市场行为的全部蓝图. 也许使用这个指标的最好方法是在离线的时候分析策略.

本指标首先于2005年12月23日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.



