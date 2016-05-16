DailyPivotPoints_Full

DailyPivot Points インディケータは、現在市場に基づく他のツールと違って、市場の将来動向の構図をするのに役立ちます。前日の過程で利用できるようになった情報が、今日のマイナートレンドのチェックポイントを計算するために使用されます。

デイリーピボットポイントインディケータのこのバリアントチャートの任意のバーから構築でき、各バーでのインデイケータレベルに相対した市場行動の全体像が見るすることができます。おそらくインディケータを使用するための最良の方法は、オフラインで作業しながら、戦略を分析することです。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2005年12月23日にmql4.comでのコードベースで公開されました。



