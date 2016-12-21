DailyPivotPoints_Full

Der Indikator DailyPivot Points hilft ein Bild der zukünftigen Marktbewegungen zu erstellen, anders als andere Instrumente, die dem Markt hinterher hinken. Die Informationen, die vom Vortrag verfügbar sind, werden verwendet, um Bezugspunkte für kleinere Trends innerhalb des Tages zu berechnen.

Diese Version des Indikators DailyPivot Points erstellt für jede Bar des Charts ein vollständiges Bild des Marktverhaltens in Relation zu den gezeichneten Linien des Indikators. Wahrscheinlich der beste Weg, um offline die Verwendung des Indikators zu analysieren.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 23.12.2005.



