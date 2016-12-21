und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DailyPivotPoints_Full - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1214
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator DailyPivot Points hilft ein Bild der zukünftigen Marktbewegungen zu erstellen, anders als andere Instrumente, die dem Markt hinterher hinken. Die Informationen, die vom Vortrag verfügbar sind, werden verwendet, um Bezugspunkte für kleinere Trends innerhalb des Tages zu berechnen.
Diese Version des Indikators DailyPivot Points erstellt für jede Bar des Charts ein vollständiges Bild des Marktverhaltens in Relation zu den gezeichneten Linien des Indikators. Wahrscheinlich der beste Weg, um offline die Verwendung des Indikators zu analysieren.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 23.12.2005.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/473
Der Indikator DailyPivot Points hilft ein Bild der zukünftigen Marktbewegungen zu erstellen, anders als andere Instrumente, die dem Markt hinterher hinken.Der Chaikin Volatility Index mit einem wählbaren Glättungsalgorithmus
Der Chaikin Volatility Index bestimmt die Volatilität auf Basis der Schwankungsweite zwischen Minimum und Maximum. Die vorgestellte Variante dieses populären Indikators erlaubt die Auswahl eines Glättungsalgorithmus aus zehn möglichen Varianten.
Der Indikator zeigt farbige Punkte für einen Markteintritt. Die Positionen der Signalpunkte können auch als StopLoss oder als ein neuer Trailing-Stopps verwendet werden.Keltnerkanäle
Ein Reihe von Keltnerkanälen auf der Basis der universellen Glättung.