Индикаторы

Camarilla_Full - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3913
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Данный индикатор Camarilla Equation, построенный для всех баров графика, удобно использовать для исследования поведения финансового актива относительно индикатора на истории.

Индикатор Camarilla_Full

