차트의 모든 막대에 대해 만들어진 이 지표 카마릴라 방정식은 기록상의 지표와 관련된 금융 자산의 움직임을 연구하는 데 편리하게 사용할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/470
Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes
데이터 수집을 위한 프로토타입. 하루 중 한 시간 동안의 데이터 창(데이터 수집 목적)을 위한 더미 버퍼와 하루 중 한 시간 동안의 추가 버퍼입니다. 하루 중 시간을 코멘트합니다.2 Moving Averages with Bollinger Bands
"볼린저 밴드가 있는 2이동평균"은 구성 가능한 두 개의 이동평균과 옵션인 볼린저 밴드를 결합한 맞춤형 MT5 인디케이터입니다. 크로스오버가 발생하면 실시간 매수 및 매도 화살표가 생성되며 경고, 소리 및 이메일 알림(선택 사항)이 제공됩니다. 모든 차트주기와 심볼에 적합
JFatlSpeed
지연이 최소화된 추세 변화율 표시기입니다.하이켄 아시 스무딩
표준 하이켄 아시지만 가격 시계열의 평균값으로 계산됩니다.