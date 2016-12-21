CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Camarilla_Full - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1015
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Beschreibung:

Dieser Indikator der Camarilla Gleichungen zeichnet die Level für alle historischen Bars des Charts und kann daher sehr einfach für die historische Analyse eines finanziellen Instrumentes verwendet werden.

Camarilla_Full

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/470

Camarilla Gleichung Camarilla Gleichung

Das System der Level der Camarilla Gleichung der aktuellen Bar.

ColorMomentum_AMA ColorMomentum_AMA

Das farbige Histogramm basiert auf dem Momentum und Perry Kaufmans Adaptive Moving Average (AMA) Indikator.

Der Chaikin Volatility Index mit einem wählbaren Glättungsalgorithmus Der Chaikin Volatility Index mit einem wählbaren Glättungsalgorithmus

Der Chaikin Volatility Index bestimmt die Volatilität auf Basis der Schwankungsweite zwischen Minimum und Maximum. Die vorgestellte Variante dieses populären Indikators erlaubt die Auswahl eines Glättungsalgorithmus aus zehn möglichen Varianten.

DailyPivotPoints DailyPivotPoints

Der Indikator DailyPivot Points hilft ein Bild der zukünftigen Marktbewegungen zu erstellen, anders als andere Instrumente, die dem Markt hinterher hinken.