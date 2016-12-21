und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Camarilla_Full - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1015
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Dieser Indikator der Camarilla Gleichungen zeichnet die Level für alle historischen Bars des Charts und kann daher sehr einfach für die historische Analyse eines finanziellen Instrumentes verwendet werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/470
Das System der Level der Camarilla Gleichung der aktuellen Bar.ColorMomentum_AMA
Das farbige Histogramm basiert auf dem Momentum und Perry Kaufmans Adaptive Moving Average (AMA) Indikator.
Der Chaikin Volatility Index bestimmt die Volatilität auf Basis der Schwankungsweite zwischen Minimum und Maximum. Die vorgestellte Variante dieses populären Indikators erlaubt die Auswahl eines Glättungsalgorithmus aus zehn möglichen Varianten.DailyPivotPoints
Der Indikator DailyPivot Points hilft ein Bild der zukünftigen Marktbewegungen zu erstellen, anders als andere Instrumente, die dem Markt hinterher hinken.