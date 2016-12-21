Camarilla_Full

Das farbige Histogramm basiert auf dem Momentum und Perry Kaufmans Adaptive Moving Average (AMA) Indikator.

Das System der Level der Camarilla Gleichung der aktuellen Bar.

Der Chaikin Volatility Index bestimmt die Volatilität auf Basis der Schwankungsweite zwischen Minimum und Maximum. Die vorgestellte Variante dieses populären Indikators erlaubt die Auswahl eines Glättungsalgorithmus aus zehn möglichen Varianten.

Der Indikator DailyPivot Points hilft ein Bild der zukünftigen Marktbewegungen zu erstellen, anders als andere Instrumente, die dem Markt hinterher hinken.