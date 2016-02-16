Der technische Indikator Relative Stärke Index (RSI) ist ein kursfolgender Oszillator der zwischen 0 und 100 schwankt. Als Wilder den Relative Stärke Index vorstellte, empfahl er den 14-Tage RSI zu benutzen. Seitdem haben der 9-Tage und der 25-Tage RSI ebenfalls an Popularität gewonnen.

Eine verbreitete Anwendungsmethode des RSI ist die Divergenzanalyse: Das Wertpapier erreicht ein neues Hoch, der RSI kann aber sein letztes Hoch nicht überschreiten. Diese Divergenz ist die Indikation einer bevorstehenden Kurswende. Wenn der Relative Stärke Index dann nach unten dreht und unter sein letztes Tief fällt, hat er einen sogenannten Fehlerschwung "failure swing" vollzogen. Der Failure Swing ist als Bestätigung für die bevorstehende Wende zu betrachten.



Möglichkeiten den RSI für die Chartanalyse zu verwenden:



Hochs und Tiefs Der Relative Stärke Index erreicht typischerweise Hochs über 70 und Tiefs unter 30. Er bildet diese Hochs und Tiefs üblicherweise vor dem darunterliegenden Kurschart aus.

Chartformationen Der RSI bildet of Chartmuster wie Schulter/Kopf/Schulter oder Dreiecke die auf dem Kurschart auch sichtbar oder nicht sichtbar sein können.

Failure Swing (Unterstützungs- oder Widerstandsdurchbrüche oder Ausbrüche) Wenn der Relative Stärke Index ein vorheriges Hoch übersteigt oder unter ein vorheriges Tief fällt.

Unterstützungs- und Widerstandsbereiche Der Relative Stärke Index zeigt, manchmal deutlicher als der Kurs selbst, Bereiche von Unterstützung und Widerstand an.

Divergenzen Wie oben angesprochen entstehen Divergenzen wenn der Kurs ein neues Hoch oder Tief erreicht, dies aber nicht durch ein neues Hoch oder Tief des RSI bestätigt wird. Die Kurse korrigieren üblicherweise und bewegen sich in die Richtung des RSI.

Der Relative Stärke Index wird nach der folgenden Formel berechnet:

RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))



