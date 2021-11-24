상대 강도 지수(Relative Strength Index Indicator (RSI))는 0과 100 사이의 값을 갖는 가격 추종의 오실레이터입니다. Wilder가 상대 강도 지수를 소개할때 14일 RSI를 사용할 것을 권했습니다. 이후 9일과 25일 상대 강도 지수도 많이 사용되게 되었습니다.

RSI를 분석하는 인기 있는 방법은 증권이 새로운 고점을 만들고 있지만 RSI가 이전 고점을 넘어서지 못하는 다이버전스를 찾는 것입니다. 이러한 다이버전스는 반전이 임박했다는 것을 말해 줍니다. 상대 강도 지수가 하락하여 가장 최근의 저점 아래로 떨어지면 "실패한 스윙"을 완료했다고 합니다. 실패한 스윙은 반전이 임박했다는 것을 확인 하는것으로 해석됩니다.



차트 분석을 위해 상대 강도 지수가 사용되는 방법:



상단과 하단 상대 강도 지수는 보통 70선 위를 상단으로 하고 30선 아래를 하단으로 합니다. 일반적으로 기본 가격 차트 전에 이러한 상단과 하단을 형성합니다.

상대 강도 지수는 보통 70선 위를 상단으로 하고 30선 아래를 하단으로 합니다. 일반적으로 기본 가격 차트 전에 이러한 상단과 하단을 형성합니다. 차트 형성 RSI는 종종 가격 차트에 표시되거나 표시되지 않는 헤드앤숄더 또는 트라이앵글과 같은 차트 패턴을 형성합니다.

RSI는 종종 가격 차트에 표시되거나 표시되지 않는 헤드앤숄더 또는 트라이앵글과 같은 차트 패턴을 형성합니다. 실패 스윙(지지 또는 저항 관통 또는 돌파) 이것은 상대 강도 지수가 이전 고점(고점)을 초과하거나 최근 저점(저점) 아래로 떨어지는 곳입니다.

이것은 상대 강도 지수가 이전 고점(고점)을 초과하거나 최근 저점(저점) 아래로 떨어지는 곳입니다. 지지 및 저항 수준 상대 강도 지수는 때때로 가격보다 지지와 저항의 수준을 더 명확하게 보여줍니다.

상대 강도 지수는 때때로 가격보다 지지와 저항의 수준을 더 명확하게 보여줍니다. 다이버전스 위에서 논의한 바와 같이, 다이버전스는 가격의 새로운 최고(또는 최저)가 상대 강도 지수에서 새로운 최고(또는 최저)가 가 되지 않을 때 발생합니다. 가격은 보통 RSI의 방향을 따릅니다.

계산:



상대 강도 지수(Relative Strength Index)는 공식에 의해 계산됩니다:

RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))



설명: