無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Relative Strength Index (RSI) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2549
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Relative Strength Index (RSI) は、0から100まで変化する価格追従型のオシレーターです。ワイルダー氏はRSIを利用する場合、14日を推奨していましたが、その後、9日と25日RSIが一般的になりました。
RSIを分析する一般的な方法は、価格が新しい高値をつけたにも関わらず、RSIが前の高値よりも下がったときのダイバージェンスを見ることです。このダイバージェンスは転換の兆候でもあります。RSIが下に転換して直近の底よりも下がったとき、"failure swing"を完了したと言われます。failure swing は、転換がもう少しで起こる兆候と考えられています。
チャート分析にRSIを使う方法:
- 天井と底RSIは、一般的に70以上を天井、30以下を底として考えます。RSIは、価格チャートをベースに、一般的にこのように天井と底を形成します。;
- チャートの波形 RSIはしばしば、価格チャートには見えないようなヘッドアンドショルダーや三角形のような特定のチャートパターンを形成します。;
- Failure swing (サポート/レジスタンスのブレイク) これはRSIがひとつ前の高値（天井）を超える場合、もしくは、ひとつ前の安値（底）を超える場合です。;
- サポート/レジスタンス RSIは時としてサポート/レジスタンスを価格そのものよりもはっきりと表します。
- ダイバージェンス 上記でも説明したように、価格が高値（安値）をつけたにも関わらず、RSIが高値（安値）を更新しなかった場合、ダイバージェンスが起こります。価格は一般的に、RSIの方向に動きます。
計算:
RSIの公式:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
ただし:
- U - 価格変化のプラスの平均値;
- D - 価格変化のマイナスの平均値
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/47
Price Rate of Change (ROC)
レートオブチェンジ(ROC) は、特定の期間の価格変化を計算し、オシレーターのように波の動きで表します。価格が上がるとROCも同様に上がります。価格が下がるとROCも下がります。価格が変われば変わるほど、ROCも変化します。Price and Volume Trend (PVT)
プライスボリュームトレンド(PVT)は、オンバランスボリューム(OBV)同様に、終値の変化を想定した上で取引量の累積値を表します。
Relative Vigor Index (RVI)
Relative Vigor Index (RVI) の主なポイントは、ブル相場においては一般的に終値が始値よりも高いということです。Standard Deviation (StdDev)
標準偏差 (StdDev) は、相場のボラティリティを測ります。このインジケーターは移動平均線を中心として価格変化の規模を表示します。