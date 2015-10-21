Relative Strength Index (RSI) は、0から100まで変化する価格追従型のオシレーターです。ワイルダー氏はRSIを利用する場合、14日を推奨していましたが、その後、9日と25日RSIが一般的になりました。

RSIを分析する一般的な方法は、価格が新しい高値をつけたにも関わらず、RSIが前の高値よりも下がったときのダイバージェンスを見ることです。このダイバージェンスは転換の兆候でもあります。RSIが下に転換して直近の底よりも下がったとき、"failure swing"を完了したと言われます。failure swing は、転換がもう少しで起こる兆候と考えられています。



チャート分析にRSIを使う方法:



天井と底 RSIは、一般的に70以上を天井、30以下を底として考えます。RSIは、価格チャートをベースに、一般的にこのように天井と底を形成します。;

RSIは時としてサポート/レジスタンスを価格そのものよりもはっきりと表します。 ダイバージェンス 上記でも説明したように、価格が高値（安値）をつけたにも関わらず、RSIが高値（安値）を更新しなかった場合、ダイバージェンスが起こります。価格は一般的に、RSIの方向に動きます。

計算:



RSIの公式:

RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))



ただし: