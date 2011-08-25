Реальный автор:

Vladislav Goshkov

Известный теоретик Томас Хеннинг Мюррей широко известен в мире современного трейдинга, поскольку фактически именно он адаптировал учение легендарного Уильяма Ганна, сделав его более доступным для понимания и усвоения. Именно на основе "Квадрата Девяти" им были созданы знаменитые Уровни Мюррея - эффективный инструмент прогнозирования изменений ситуации на финансовом рынке, которым пользуются многие трейдеры и по сей день.

Если особо не вдаваться в методику расчета уровней Мюррея, то все, что касается работы с ними, можно выразить следующим образом: диапазон делится на 8 равных частей (зон), плюс две крайние зоны сверху и снизу. Зоны разделены линиями.

Описание линий (в данном случае оно для дневного графика):

Линии 8/8 и 0/8 (Окончательное сопротивление). Эти линии самые сильные и оказывают сильнейшие сопротивления и поддержку.

Линия 7/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, значит она развернется быстро вниз. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вверх к 8/8.

Линия 1/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, значит она развернется быстро вверх. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вниз к 0/8.

Линии 6/8 и 2/8 (Вращение, разворот). Эти две линии уступают в своей силе только 4/8 в своей способности полностью развернуть ценовое движение.

Линия 5/8 (Верх торгового диапазона). Цены всех рынков тратят 40% времени, на движение между 5/8 и 3/8 линиями. Если цена двигается около линии 5/8 и остается около нее в течении 10-12 дней, рынок сказал что следует продавать в этой «премиальной зоне», что и делают некоторые люди, но если цена сохраняет тенденцию оставаться выше 5/8, то она и останется выше нее. Если, однако, цена падает ниже 5/8, то она скорее всего продолжит падать далее до следующего уровня сопротивления.

Линия 3/8 (Дно торгового диапазона). Если цены ниже этой лини и двигаются вверх, то цене будет сложно пробить этот уровень. Если пробивают вверх эту линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, значит цены останутся выше этой линии и потратят 40% времени двигаясь между этой линией и 5/8 линией.

Линия 4/8 (Главная линия сопротивления/поддержки). Эта линия обеспечивает наибольшее сопротивление/поддержку. Этот уровень является лучшим для новой покупки или продажи. Если цена находится выше 4/8, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже 4/8, то это прекрасный уровень сопротивления.

Зона между 8/8 и +2/8 - зона перекуплености.

Зона между 0/8 и -2/8 - зона перепроданости.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 12.10.2007.