当前柱的Murrey数学线 - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 3219
- 等级:
-
已发布:
已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Vladislav Goshkov (VG)
闻名遐迩的思想家 Thomas Henning Murrey 在现代交易界也广为人知. 就是他采用了传奇的William Gann 理论, 并使它更加容易理解. 在Gann的"9平方"原则下, Murrey 创建了他著名的数学线. 这些线已经被证明是用于预测市场走向的有效且广泛使用的工具.
Murrey 线的思路可以简单描述如下: 把范围分成8个相同的部分(区域), 上下还有两个外部区域. 区域被划分为线.
线的描述 (针对日图):
- 8/8 和 0/8 线 (终极阻力). 这些是最强的阻力线和支撑线.
- 7/8 线 (弱, 停滞和反转). 这是一条弱势线. 如果价格移动很远并且很快, 然后在此线附近停止, 它将快速反转向下. 如果价格在此线没有停止, 它将继续上升到 8/8.
- 1/8 线 (弱势, 停滞和反转). 这是一条弱势线. 如果价格移动很远并且很快, 然后在此线附近停止, 它将快速反转向上. 如果价格在此线附近没有停止, 它将继续下降到 0/8.
- 6/8 和 2/8 线 (轴线, 反转). 这两条线针对4/8线判断价格移动的反转.
- 5/8 线 (交易范围顶端). 市场上的价格有40%的时间在 5/8 线和 3/8 线之间移动. 如果价格在 5/8 线附近移动并且持续了 10-12 天, 表明这是个卖出的 "保险区域", 很多交易者会跟随这个信号. 但是如果价格超过了 5/8, 在此区域内就要买进了. 但是如果价格下跌低于 5/8, 则价格将可能下跌到下一个支撑水平.
- 3/8 线 (交易范围底部). 如果价格在此水平之下向上移动, 它很难突破这个水平. 如果这条线通过了, 并且价格在上方停留了10-12天, 它将保持在此线以上, 并有40%的时间在此线和5/8线之间移动.
- 4/8 line (主要 支撑/阻力). 本线是最强的阻力/支撑. 这条线是最佳的买入/卖出点. 如果价格高于4/8, 它就是强支撑水平. 如果价格低于4/8, 它就是强阻力水平.
- 在 8/8 和 +2/8 之间的区域是超买区.
- 在 0/8 和 -2/8 之间的区域是超卖区.
本指标首先于2007年10月12日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/462
