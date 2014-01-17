真实作者:

Vladislav Goshkov (VG)

闻名遐迩的思想家 Thomas Henning Murrey 在现代交易界也广为人知. 就是他采用了传奇的William Gann 理论, 并使它更加容易理解. 在Gann的"9平方"原则下, Murrey 创建了他著名的数学线. 这些线已经被证明是用于预测市场走向的有效且广泛使用的工具.

Murrey 线的思路可以简单描述如下: 把范围分成8个相同的部分(区域), 上下还有两个外部区域. 区域被划分为线.

线的描述 (针对日图):

8/8 和 0/8 线 (终极阻力). 这些是最强的阻力线和支撑线.

7/8 线 (弱, 停滞和反转). 这是一条弱势线. 如果价格移动很远并且很快, 然后在此线附近停止, 它将快速反转向下. 如果价格在此线没有停止, 它将继续上升到 8/8.

1/8 线 (弱势, 停滞和反转). 这是一条弱势线. 如果价格移动很远并且很快, 然后在此线附近停止, 它将快速反转向上. 如果价格在此线附近没有停止, 它将继续下降到 0/8.

6/8 和 2/8 线 (轴线, 反转). 这两条线针对4/8线判断价格移动的反转.

5/8 线 (交易范围顶端). 市场上的价格有40%的时间在 5/8 线和 3/8 线之间移动. 如果价格在 5/8 线附近移动并且持续了 10-12 天, 表明这是个卖出的 "保险区域", 很多交易者会跟随这个信号. 但是如果价格超过了 5/8, 在此区域内就要买进了. 但是如果价格下跌低于 5/8, 则价格将可能下跌到下一个支撑水平.

3/8 线 (交易范围底部). 如果价格在此水平之下向上移动, 它很难突破这个水平. 如果这条线通过了, 并且价格在上方停留了10-12天, 它将保持在此线以上, 并有40%的时间在此线和5/8线之间移动.

4/8 line (主要 支撑/阻力). 本线是最强的阻力/支撑. 这条线是最佳的买入/卖出点. 如果价格高于4/8, 它就是强支撑水平. 如果价格低于4/8, 它就是强阻力水平.

在 8/8 和 +2/8 之间的区域是超买区.

在 0/8 和 -2/8 之间的区域是超卖区.

本指标首先于2007年10月12日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.



