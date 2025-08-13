실제 작성자:

블라디슬라브 고쉬코프

유명한 이론가 토마스 헤닝 머레이는 현대 거래 세계에서 널리 알려져 있는데, 실제로 전설적인 윌리엄 건의 가르침을 적용하여 이해와 동화에 더 쉽게 접근 할 수 있도록 한 사람이 바로 그 사람이기 때문입니다. 그는 "9의 제곱"을 기반으로 오늘날에도 많은 트레이더가 사용하는 금융시장 상황 변화를 예측하는 효과적인 도구인 유명한 머레이 레벨을 만들었습니다.

머레이 레벨을 계산하는 방법론으로 들어가지 않더라도 머레이 레벨 작업과 관련된 모든 것은 다음과 같은 방식으로 표현할 수 있습니다: 범위는 8개의 동일한 부분(영역)과 상단과 하단에 2개의 극단적인 영역으로 나뉩니다. 영역은 선으로 나뉩니다.

선에 대한 설명(이 경우 일봉 차트에 대한 설명):

라인 8/8 및 0/8(극한 저항). 이 선은 가장 강하며 가장 강력한 저항과 지지를 제공합니다.

7/8 선 (약세, 정지 및 반전 장소). 이 선은 약합니다. 가격이 너무 많이 그리고 너무 빨리 상승하여 이 선 근처에서 멈추면 빠르게 하락 반전됩니다. 가격이 이 선 근처에서 멈추지 않으면 8/8까지 계속 상승할 것입니다.

1/8 선(약세, 멈추고 반전할 수 있는 지점). 이 선은 약세입니다. 가격이 너무 멀리 그리고 너무 빨리 상승하여 이 선 근처에서 멈추면 빠르게 상승 반전합니다. 가격이 이 선 근처에서 멈추지 않으면 0/8까지 계속 하락합니다.

6/8 및 2/8 라인(피벗, 반전). 이 두 선은 가격 움직임을 완전히 반전시킬 수 있는 능력에서 4/8에 이어 두 번째입니다.

5/8 라인(거래 범위 상단). 모든 시장의 가격은 5/8 선과 3/8 선 사이에서 40%의 시간을 보냅니다. 가격이 5/8선 근처에서 움직이고 10~12일 동안 그 근처에 머무르면 시장에서는 이 "프리미엄 영역"에서 매도하라고 하는데, 일부 사람들은 그렇게 하지만 가격이 5/8선 위에 머무르는 경향이 있으면 그 위에 머물러 있습니다. 그러나 가격이 5/8 아래로 떨어지면 다음 저항선까지 계속 하락할 가능성이 높습니다.

3/8 선(거래 범위의 하단). 가격이 이 선 아래에서 상승하면 이 수준을 돌파하기 어려울 것입니다. 가격이 이 선을 돌파하고 10~12일 동안 이 선 위에 머무르면 가격은 이 선 위에 머무르며 이 선과 5/8 선 사이에서 40%의 시간을 보내게 됩니다.

4/8 선(주요 저항/지지선). 이 선은 가장 많은 저항/지지를 제공합니다. 이 레벨은 신규 매수 또는 매도를 위한 최적의 레벨입니다. 가격이 4/8선 이상이면 강력한 지지선입니다. 가격이 4/8보다 낮으면 우수한 저항 수준입니다.

8/8에서 +2/8 사이의 영역은 과매수 영역입니다.

0/8에서 -2/8 사이의 영역은 과매도 영역입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2007.12.10. 에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.