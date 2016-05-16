実際の著者

Vladislav Goshkov (VG)

知名度の高い理論家トーマスヘニングマレーは近代的な取引の世界では広く知られています。伝説のウィリアムギャンの理論をより理解しやすく適応したのも彼でした。マレーはギャンの 「Square of Nine（9の二乗）」原則に基づいてその有名な数学ラインを作成しました。ラインは市場の動きの変化を予測するための効果的で広く使用されるツールになりました。

マレーのアイデアの概要は次のように説明することができます。範囲が8等分（領域）に分けられ、上下に2つの外側領域がさらに作成されます。領域は線に分けられます。

（日足チャート用）ラインの説明：

8/8 および 0/8 ライン（究極のレジスタンス）これらは、最強のレジスタンスとサポートを引き起こす最も強力なラインです。

7/8 ライン（弱、ストールおよびリバース）。これは弱いラインです。あまりにも遠く速く移動してこのラインの近くに停止している価格はすぐに下方向に反転します。このラインで停止しない価格は8/8まで移動していきます。

1/8ライン（弱、ストールおよびリバース）。これは弱いラインです。あまりにも遠く速く移動してこのラインの近くに停止している価格はすぐに上方向に反転します。このラインで停止しない価格は0/8まで下降していきます。

6/8 および 2/8 ライン（ピボット、リバース）この2つのラインは、価格の動きを逆転する能力において4/8ラインだけに劣ります。

5/8 ライン（トレーディングレンジのトップ）。市場の価格は5/8および3/8ライン間で移動時間の40％を過ごすことになります。価格が5/8ラインの近くで移動して10-12日間留まる場合、これは売るための「プレミアムエリア」であることが意味され、多くのトレーダーは、このシグナルに従います。しかし価格が5/8以上にとどまる場合には、長い間その領域に留まります。価格が5/8を下回った場合、それはおそらく、次の抵抗レベルにまで落ちます。

3/8ライン（取引レンジの底）。このレベルより下の価格が上向きに移動している場合は、このレベルをブレークするのが非常に困難になります。このラインが越されて価格が10-12日間ラインより上に留まる場合、移動時間の40％をこのラインと5/8ラインとの間で費やしています。

4/8ライン （主なサポート/レジスタンス）。このラインは、サポートとレジスタンスの最大量を提供します。このラインは買い/売りに最適です。4/8よりも高い価格は強力なサポートレベルです。4/8よりも低い価格は強力なレジスタンスレベルです。

8/8と+2/8との間の領域は買われ過ぎゾーンです。

0/8と-2/8の間の領域は売られ過ぎゾーンです。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年10月12日にmql4.comでのコードベースで公開されました。



