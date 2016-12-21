Wirklicher Autor:

Vladislav Goshkov (VG)

Der Theoretiker Thomas Henning Murrey wurde sehr bekannt in der Welt des modernen Handels. Er war es, der die legendäre Theorie von William Gann verständlicher machte. Murrey erstellte seine berühmten mathematischen Linien auf der Basis von Ganns Prinzip "Square of Nine". Es konnte gezeigt werden, dass die Linien ein effektives und häufig genutztes Instrument der Vorhersage der Änderung von Marktbewegungen sind.

Die Idee von Murreys Linien kann kurz wie folgt beschrieben werden: Die Schwankungsbreite wird in 8 gleiche Teile (Zonen) geteilt und zwei weiter werden oben und unten hinzugefügt. Die Zonen werden durch Linien aufgeteilt.

Die Linienbeschreibung (für einen Tageschart):

8/8 und 0/8 Linie (ultimativer Widerstand). Das sind die stärksten Linien mit dem größten Widerstand oder Unterstützung.

7/8 Linie (Schwach, Warten und Umkehren) Dies ist eine schwache Linie. Wenn der Preis sich zu weit und zu schnell bewegt hat und an diesen Linien stoppt, wird er schnell nach unten umkehren. Hat der Preis an dieser Linie nicht gestoppt, wird er weiter in Richtung der 8/8 Linie steigen.

1/8 Linie (Schwach, Warten und Umkehren) Dies ist eine schwache Linie. Wenn der Preis sich zu weit und zu schnell bewegt hat und an diesen Linien stoppt, wird er schnell nach oben umkehren. Hat der Preis an dieser Linie nicht gestoppt, wird er weiter in Richtung der 0/8 Linie fallen.

6/8 und 2/8 Linie (Pivot, Umkehr) Diese beiden Linien sind nur die zweitrangig im Vergleich zur 4/8, um eine Trendumkehr zu erzwingen.

5/8 Linie (Hoch des Handelsbereiches) Die Preise aller Märkte bewegen sich 40% der Zeit zwischen 5/8 und 3/8. Falls der Preis sich um die 5/8 Linie bewegt und dort für 10-12 Tage verbleibt, wird das zu einem Premiumsbereich ("premium area") für einen Verkauf und viele Händler folgen diesem Signal. Bleibt der Kurs aber über 5/8, wird er länger in dieser Zone bleiben. Fällt der Preis dann aber unter 5/8, wird er vermutlich weiter fallen bis zur nächsten Unterstützung.

3/8 Linie (Boden der Handelsbereiches) Ist der Preis unter diesem Niveau und steigt, wird es sehr schwer diese Linie zu durchbrechen. Falls er diese Linie kreuzen konnte und sich für 10-12 Tage über ihr halten kann, wird er weiter darüber bleiben und 40% der Zeit zwischen dieser und der 5/8-Linie bewegen.

4/8 Linie (Haupt- Unterstützung/Widerstand) Diese Linie bietet die stärkste Unterstützung und Widerstand. Diese Linie ist die beste für den Kauf/Verkauf. Ist der Preis höher als die 4/8, dann ist das eine starke Unterstützungsebene. Ist der Preis niedriger als die 4/8, dann ist das eine herrliche Widerstandsebene.

Die Zone zwischen 8/8 und +2/8 ist eine Überkauftzone.

Die Zone zwischen 0/8 und -2/8 ist eine Überverkauftzone.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 12.10.2007.



