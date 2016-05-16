無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
色平滑化したモメンタム - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 996
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータではモメンタムの値はトレンドのシグナル濾過および表示のためにJMA平滑化アルゴリズムを使用して平滑化されていています。
その結果、インディケータラインの色付けを使用してトレンドを示すことができるようになりました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/461
