ポケットに対して
インディケータ

色平滑化したモメンタム - MetaTrader 5のためのインディケータ

colorjmomentum.mq5 (11.04 KB) ビュー
jmomentum.mq5 (7.21 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
このインディケータではモメンタムの値はトレンドのシグナル濾過および表示のためにJMA平滑化アルゴリズムを使用して平滑化されていています。

その結果、インディケータラインの色付けを使用してトレンドを示すことができるようになりました。

色付きモメンタム

