Индикаторы

Цветной сглаженный индикатор Momentum - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
В этом индикаторе значения технического индикатора Momentum сглажены алгоритмом JMA-усреднения для фильтрации случайных сигналов и выделения трендовой составляющей.

Это сделало возможным осуществить индикацию тренда изменением цвета индикатора.

Индикатор ColorJMomentum

