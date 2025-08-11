거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
컬러 스무딩 모멘텀 표시기 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 95
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 지표에서 모멘텀 기술 지표의 값은 JMA 평균 알고리즘으로 평활화되어 임의의 신호를 필터링하고 추세 구성 요소를 강조 표시합니다.
이를 통해 인디케이터 색상을 변경하여 추세 표시를 수행할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/461
Strategy report output into a chart
이 스크립트는 전략 테스터에서 저장된 전략 보고서를 차트로 표시하기 위해 개발되었습니다.Candle Replay Magnifier
캔들 리플레이 돋보기는 비교 분석을 위해 현재 차트 영역에 과거 캔들을 시각적으로 재생합니다. 이 인디케이터는 선택한 날짜의 과거 가격 막대를 실시간 차트에 오버레이하여 트레이더가 캔들 패턴, 변동성, 구조를 실시간으로 연구할 수 있도록 합니다. 각 재생 캔들의 시가, 고가, 저가, 종가, 범위, 방향, 시간, 거래량을 보여주는 동적 범위 하이라이트와 자세한 도구 설명이 포함되어 있습니다.
추세 강도 및 방향 표시기
이 인디케이터는 추세의 강도와 방향에 따라 양초를 다른 색상으로 표시합니다.Exp_TEMA
삼중 지수 이동 평균 기술 지표를 기반으로 추세를 따르는 다중 통화 전문가 시스템입니다.