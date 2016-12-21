CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Color Smoothed Momentum - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
991
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorjmomentum.mq5 (11.04 KB) ansehen
jmomentum.mq5 (7.21 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Momentum-Indikator wird mittels des JMA Glättungsalgorithmus geglättet, um die Signale zu filtern und den Trend anzuzeigen.

Im Ergebnis kann jetzt ein Trend durch die farbigen Indikatorlinien erkannt werden.

ColorJMomentum

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/461

Spearmans Rangkorrelation Spearmans Rangkorrelation

Spearmans Rangkorrelation ist eine nicht parametrisierte Methode einer statistischen Analyse von Korrelationen.

SilverTrend_Signal SilverTrend_Signal

Der Indikator generiert Kauf-und Verkaufssignale und zeigt sie als farbige Punkten auf dem Chart sowie die entsprechende Nachrichten.

Murrey Math Linien der aktuellen Bar Murrey Math Linien der aktuellen Bar

Die "Murrey Math" Linien der aktuellen Bar sind ein effektives Instrument, die Marktbewegung vorherzusagen.

Variation Index Variation Index

Variation Index zeigt, ob in einer Zeitreihe eine Trend, eine Seitwärtsbewegung oder der pure Zufall vorherrscht.