Color Smoothed Momentum - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Momentum-Indikator wird mittels des JMA Glättungsalgorithmus geglättet, um die Signale zu filtern und den Trend anzuzeigen.
Im Ergebnis kann jetzt ein Trend durch die farbigen Indikatorlinien erkannt werden.
