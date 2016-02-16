und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wie Sie wissen fallen und steigen Kurse in wellenförmiger Art und Weise, in Zyklen. Diese zyklische Bewegung ist das Resultat von Veränderung in der Erwartungen der Investoren und dem Kampf zwischen Bullen und Bären.
Price Rate of Change (ROC) spiegelt diese wellenförmige Bewegung wieder wie ein Oszillator indem er die Kursänderung in einer definierten Zeitperiode misst. ROC steigt wenn die Kurse steigen und fällt mit den Kursen. Je größer die Kursänderung ist, desto stärker ändert sich der ROC.
Der ROC über 12 und 25 Tage sind am weitesten verbreitet. Ein 12-Tage ROC ist ein perfekter Indikator für kurz- und mittelfristige Überkauft/Überverkauft-Zustände.
Je höher der ROC, desto wahrscheinlicher der Anstieg. Nichtsdestotrotz ist - wie bei jeder Nutzung eines Überkauft-/Überverkauftindikators - keine Eile bei der Eröffnung einer Position geboten solange der Kurs den Indikator nicht bestätigt und seine Richtung nach unten oder oben dreht. Ein Markt der ausgereizt erscheint kann für einige Zeit in diesem Zustand bleiben. Im allgemeinen unterstellt ein extremer Überkauft/Überverkauft-Zustand eine Ausdehnung des aktuellen Trends.
Price Rate of Change Indikator
Berechnung:
Man bestimmt die Änderungsrate des Kurses als Differenz aus aktuellem Schlusskurs und dem Schlusskurs vor n Perioden.
ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100
wobei:
- CLOSE (i) - Schlusskurs des aktuellen Balkens
- CLOSE (i - n) - Schlusskurs vor n Balken
- ROC - Wert des Price Rate of Change Indikators
