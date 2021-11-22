여러분도 아고 있듯이 가격은 파동을 가지며 변동하는 방식으로 하락하고 증가합니다. 이러한 주기적인 움직임은 투자자들의 기대치 변화와 강세장과 약세장 간의 가격을 콘트롤 하는 싸움의 결과입니다.

ROC(Price Rate of Change)는 이러한 오실레이터와 같은 파동성을 반영하여 특정 기간의 가격 차이를 측정합니다. 가격이 오르면 ROC도 오르고 그 반대로 마찬가지입니다. 가격이 많이 변할 수록 ROC도 많이 변하게 됩니다.



12일 및 25일 ROC가 가장 널리 사용됩니다. 12일 ROC는 과매수/과매도를 파악하기 위한 가장 적합한 단기 및 중기 지표입니다.



ROC가 높을수록 상승도 더욱 예상됩니다. 그러나 다른 모든 과매수/과매도 지표를 사용하는 경우와 마찬가지로 시장이 방향을 바꿀 때까지(상승 또는 하락) 매매를 서두르지 않아야 합니다. 상승한 것으로 보이는 시장은 한동안 그렇게 유지될 수 있습니다. 일반적으로 최대 과매수/과매도 상태는 일반적으로 현재 추세의 확장을 가정합니다.

Price Rate of Change 지표



계산:



현재 종가와 n 기간 전 종가의 차이로 가격 변동 속도를 알 수 있습니다.

ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100



설명:

