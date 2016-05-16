コードベースセクション
インディケータ

Multistochastic - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
関連する金融資産共鳴に基づく多通貨テクニカル分析のためのインディケータです。

金融資産間の相関の考え方は新しいものではなく、そのような規則性の分析に基づくアルゴリズムを開発することは興味深いものでしょう。このインディケータは「Currency Speculator」誌（2001）に発表された Vasily Yakimkin の「Resonances - a New Class of Technical Indicators（共鳴 - テクニカル指標の新しいクラス）」に基づく多通貨コードに基づいています。

この方法のアイデアの概要は下記です。例えば、EUR/ JPYの分析には、この資産に関するあらゆるインディケータのみでなく同じインディケータのEUR/JPYやUSD/JPYなどの関連する資産について測定値を使用することができます。

測定および計算のシンプルさと利便性のために、変化と同じ範囲に正規化された値のインディケータを使用することをお勧めします。ストキャスティックはこの目的のために非常に適しており、それがこの指標に使用した。

このインディケータとシグナルの詳細は「Creating an Expert Advisor, which Trades on a Number of Instruments（複数の製品と取引するエキスパートアドバイザーの開発）」稿で説明されています。

Multistochastic

